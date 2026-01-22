İYİ Parti'den provokasyona karşı bayrak yürüyüşü

Mardin Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik saldırıya karşı protesto yürüyüşü düzenlendi.

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe yoğun katılım sağlandı.

İYİ PARTİ'DEN PROVOKASYONA KARŞI BAYRAK YÜRÜYÜŞÜ

Akşam saatlerinde Zeytinburnu'nda yapılan açıklamada, "Bu yürüyüş; bir tepki değil, bir duruştur. Türk bayrağına yönelen her türlü saygısızlık karşısında, hukukun ve demokrasinin sınırları içinde kalmak kaydıyla, bayrağımız için siper olmaya hazır olduğumuzu kararlılıkla ilan ediyoruz" denildi.

Türk bayrağına hakaret eden kişiye tutuklama talebi

"SÜREÇ CESARET ORTAMI HAZIRLIYOR"

Yürüyüş sırasında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Yücel Coşkun şu sözleri sarf etti:

"İfade etmek isteriz ki; son dönemde yaşanan gelişmeler ve kamuoyuna yansıyan olaylar, uzun süredir yürütülmekte olan ve tarafımızca "ihanet süreci" olarak değerlendirilen sürecin, bazı çevrelerde bir cesaret ortamı oluşturduğunu açık biçimde ortaya koymaktadır. Devletin temel değerlerine yönelik bu tür saygısız ve provokatif eylemlerin, kendiliğinden değil; oluşan bu zemin üzerinden gerçekleştiği görülmektedir. Benzer durumların geçmişte de yaşandığı ve gerekli derslerin çıkarılması gerektiği açıktır. Türk bayrağına yönelik her türlü saygısızlık, milletimizin ortak değerlerine yönelmiş bir girişimdir."

Türk bayrağına provokasyona tepkiler çığ gibi

"SAĞDUYU GALİP GELECEK"

"Devleti yönetenlere ve siyasi sorumluluk taşıyan tüm kesimlere sesleniyoruz: Türkiye Cumhuriyeti, zor şartlar altında kurulmuş, güçlü bir devlet geleneğine sahip bir hukuk devletidir. Bu ülke, adını taşıdığı milletle birlikte tarih boyunca onuruyla ayakta kalmıştır. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz" diyen Coşkun sözlerini şöyle sürdürdü: