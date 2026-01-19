İstanbul Üniversitesi'nin yemek ihalesi Menzil'e yakın şirkete gitti! Milyonlar tarikata akacak!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Menzil Cemaati’nin kamu kurumlarındaki etkisi ve ticari faaliyetleri tartışılmaya devam ederken, cemaatle bağlantılı şirketlerin aldığı kamu ihalelerine bir yenisi daha eklendi. Son örnek İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’da yaşandı.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü’ne bağlı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, 2 Ocak-30 Ocak 2026 tarihleri arasını kapsayan yemek hizmeti alımı için 18 Aralık 2025’te ihaleye çıktı.

2025 yılına ait devlet üniversitelerinin bütçe dağılımları arasında ilk sıralarda yer alan üniversitenin ihalesi rekabeti sınırladığı gerekçesiyle eleştirilen “pazarlık usulü” ile yapıldı. Yalnızca bir şirketin geçerli teklif sunduğu ihaleyi, 18 milyon 1 bin 159 lira bedelle Batman merkezli Taç Medikal Elektrik Elektronik adlı şirket kazandı.

TARİKATIN İÇ KAVGASINDA DA KENDİNDEN SÖZ ETTİRDİ

Şirketin sahibi Kamil Biçici’nin, Menzil Cemaati’yle yakın ilişkileri olduğu iddiaları kamuoyunda dikkat çekiyor. Biçici’nin adı daha önce de cemaat içinde yaşanan miras ve tapu krizi ile gündeme gelmişti. Batman’da cemaat üyelerinin bağışlarıyla inşa edildiği belirtilen külliyenin tapularının Serhendi Vakfı’na devri sürecinde yaşanan tartışmalarda, Biçici’nin söz konusu tapuyu “emanet” değil “miras” olarak gördüğü belirtilmiş bu durum cemaat içinde uzun süre tartışma konusu olmuştu.

283 MİLYONLUK İHALE

Taç Medikal Elektrik Elektronik’in kamu ile ilişkileri bununla da sınırlı değil. Şirketin bugüne kadar 70 ayrı kamu ihalesi aldığı, toplam ihale bedelinin ise 283 milyon 35 bin TL’ye ulaştığı belirtiliyor. İhale alınan kurumlar arasında Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kocaeli Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, TPIC ve BOTAŞ gibi birçok kamu kurumu yer aldığı ifade edildi.