İmamoğlu'ndan Ordu mitingine çağrı

Yayınlanma:
CHP'nin Tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve iBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin cumartesi günü yapacağı 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi için yurttaşlara çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan Millet İradesine Sahip Çıkıyor mitinglerinin 67'ncisi cumartesi günü Ordu'da düzenlenecek.

İMAMOĞLU'NDAN ORDU ÇAĞRISI

Saat 15.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak miting için Silivri'de tutuklu bulunan İmamoğlu da bir çağrı mesajı paylaştı.

"Tüm Ordulu hemşehrilerimi davet ediyorum" diyen İmamoğlu, 'Ordu'nun Dereleri' türküsüne yer verdiği mesajında şu ifadeleri kullandı:

  • "Sevgili gençlere, hanımefendilere, beyefendilere, Ordu’ya selam olsun. Genel Başkanımız Özgür Özel’in katılımıyla gerçekleşecek “Millet iradesine sahip çıkıyor” buluşmasına tüm Ordulu hemşehrilerimi davet ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
