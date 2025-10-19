İlk kez Bahçeli gündeme getirmişti: İktidar ortağından umut hakkı talebine zehir zemberek sözler

İlk kez Bahçeli gündeme getirmişti: İktidar ortağından umut hakkı talebine zehir zemberek sözler
Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhur İttifakı ortaklarından BBP Lideri Mustafa Destici, Öcalan için ilk defa Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği 'umut hakkı' talebine sert tepki gösterdi. Öcalan'ın umut hakkı talep etmesine ilişkin Destici, "Sayısız masumun kanına girmiş bir caninin hak ettiği şey, "umut hakkı" değil, yargı önünde verilmesi gereken "hesap" ve millet önünde gerçekleştirilmesi gereken "infaz" olmalıdır" dedi.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için 'umut hakkı' talep edilmesine dair zehir zemeberek bir açıklama yaptı.

İlk kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçitğimiz yıl Öcalan için gündeme getirdiği 'umut hakkına' yönelik Destici "Sayısız masumun kanına girmiş bir caninin hak ettiği şey, "umut hakkı" değil, yargı önünde verilmesi gereken "hesap" ve millet önünde gerçekleştirilmesi gereken "infaz" olmalıdır" dedi.

Diyarbakır’da 'Öcalan’a özgürlük' yürüyüşüne polis müdahalesiDiyarbakır’da 'Öcalan’a özgürlük' yürüyüşüne polis müdahalesi

DESİTCİ'DEN 'ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK' İSTEYENLERE SERT SÖZLER

BBP Lideri Mustafa Destici, terör örgütü lideri Öcalan'a "umut hakkı" talebi ve Diyarbakır'da DEM Parti tarafından yapılan yürüyüşe ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Destici, şunları kaydetti:

  • "Bebek katili Öcalan’ın "umut hakkı" talep etmesi, PKK’nın sözde sivil-siyasi uzantılarının hukuku hiçe sayan hadsizlikleri milletimizin vicdanını kanatmaya, şehitlerimizin aziz hatırasını hiçe saymaya yönelik, alçakça bir hakarettir. Bu ülkenin dağlarında, köylerinde, şehirlerinde, sayısız masumun kanına girmiş bir caninin hak ettiği şey, "umut hakkı" değil, yargı önünde verilmesi gereken "hesap" ve millet önünde gerçekleştirilmesi gereken "infaz" olmalıdır."
  • "Diyarbakır sokaklarında, ellerinde bebek katilinin posterleriyle gezen terör uzantıları; "Terörsüz Türkiye" süreciyle palazlanan "sahte barış tüccarları'; Meclis’te slogan atıp sokakta yürüyüş çağrısı yapan "güdümlü kuklalar" artık iyice pervasızlaşmıştır. Yapılan, terörün ve ihanetin "umut yürüyüşü" değil, Türk Milletinin sabrını taşıran küstahça bir başkaldırıdır. Teröristbaşı Öcalan’ın talebine cevabı, şehit annelerinin gözyaşı, gazilerimizin fedakârlığı ve milletimizin yüreğinde yanan adalet ateşi vermelidir. Milletimiz, adalet tecelli etmediği, ihanetin ipi çekilmediği sürece de huzur bulamayacaktır. Ya Devlet başa, ya kuzgun leşe."

Öcalan 'Umut Hakkı' istediÖcalan 'Umut Hakkı' istedi

BAHÇELİ'NİN 'UMUT HAKKI' SÖZLERİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Ekim 2024'te PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a çağrı yaparak PKK'nın silah bırakması talebinde bulunmuştu.

Partisinin grup toplantısında "Meclis’e gelsin DEM grubunda silah bırakıldığını ilan etsin" diyen Bahçeli, terör örgütü lideri için istenen 'umut hakkı'na da değinerek şunları söylemişti:

  • "Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, "umut hakkı"nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı’dan DEM’e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

