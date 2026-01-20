İktidar 'Esenboğa Metrosu' için bu yıl sadece 125 bin lira kaynak ayırdı: Ne belediyeye veriyor ne de kendi yapıyor!

İktidarın 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı’na göre, Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı-Esenboğa Havalimanı Raylı Sistem Hattı Projesi 2019 yılında hazırlandı. Proje, 54 metro aracını, danışmanlık hizmetlerini, raylı sistem inşaatını ve 37 kilometrelik elektromekanik işleri kapsıyor. Toplam maliyet 146,9 milyar lira olarak öngörülürken, bunun 79,5 milyar lirası dış krediden karşılanacak. Yatırım programında 2025 sonuna kadar projeye herhangi bir harcama yapılmadığı görüldü.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçen ağustos ayında yaptığı açıklamada, Esenboğa Metrosu için bakanlıktan gerekli izinleri alamadıklarını belirterek, “Esenboğa Havaalanı Metrosu’nu ‘biz yapalım’ diyoruz, Ulaştırma Bakanlığı bize vermiyor. ‘Siz yapın’ diyoruz, onlar da yapmıyor. Avrupa’da havalimanına metro olmayan tek başkentiz” açıklamasında bulunarak duruma tepki göstermişti.

Esenboğa'daki yeni piste yolcu garantisi yokmuş! Akıllara Zafer Havalimanı geldi

“BU YIL BAŞLAYACAK” AÇIKLAMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise aralık ayında yaptığı açıklamada, “YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı 36 kilometre uzunluğunda projelendirildi. Hat kapsamında, YHT Gar, Hastane, Demirlibahçe, Siteler, Solfasol, Kuyubaşı, Kuzey Ankara, Pursaklar, Sarayköy, Fuar, Esenboğa ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi olmak üzere 12 istasyon bulunacak. Artık son aşamaya geldik. YHT Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı Metro Hattı’mızın yapım çalışmalarına 2026 yılında başlamayı hedefliyoruz” demişti.

125 BİN LİRA KAYNAK AYRILDI

Ancak yatırım programında projeye bu yıl ayrılan kaynak oldukça sınırlı. Cumhuriyet'in haberine göre, programda yalnızca 125 bin lira kaynak öngörülmüş ve bunun 50 bin lirası dış kredi. Bu düşük rakam, projenin gerçekten başlayıp başlamayacağına dair tartışmaları beraberinde getirdi. Projeye 2019’da başlandığı ve 2029 yılında tamamlanmasının hedeflendiği de yatırım programında yer aldı.

YENİ VIP BİNASI

Öte yandan Esenboğa Havalimanı’na yeni bir VIP binası inşa ediliyor. Bu projenin 2026 yılında başlaması ve 2028’de tamamlanması planlanıyor. Toplam maliyetin 800 milyon lira olduğu belirtilirken, bu yıl için 80 milyon lira yatırım ayrıldığı ifade edildi.