Esenboğa'daki yeni piste yolcu garantisi yokmuş! Akıllara Zafer Havalimanı geldi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Esenboğa Havalimanı 3. Pist, Yeni Kule ve Tamamlayıcı Tesisler Açılış Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, iki etaptan oluşan projenin ilk etabının bitirildiğini ifade etti.

BU SEFER YOLCU GARANTİSİ YOK

Türkiye’nin havacılıkta ulaştığı noktaya dikkat çeken Erdoğan, şunları söyledi:

“Aktif havalimanı sayımızı 58'e çıkardık. Türkiye en geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biri. Türkiye'yi dünyada en fazla hava ulaşım anlaşması bulunan ülke haline getirdik. 60 olan dış hat sayımızı 356 noktaya çıkardık. İç ve dış hatlarda seyahat eden yolcu sayısı 34 milyondu, 247 milyonu aştı. Yolcu sayısı bakımında Avrupa'da 2, dünyada 7. olduk.”

Ankara’daki Esenboğa Havalimanı’nın gelişimine de değinen Erdoğan, son 23 yılda önemli mesafe alındığını vurguladı:

“Esenboğa'da da 23 yılda önemli büyüme sağladık. 37 bin 721 uçak ve 2 milyon 836 bin trafikten, uçuş trafiği yüzde 159, yolcu trafiği yüzde 355 arttı.”

CHP'li Yavuzyılmaz kamu zararını devletin belgeleriyle ortaya döktü: Bunun adı soygundur!

Erdoğan, yap işlet devret ile yapılan pist ve kule için yolcu garantisi verilmediğini açıkladı. 25 yılda 560 milyon euro gelir elde edileceğini söyleyen Erdoğan şunları ifade etti:

"Uygulamaya aldığımız proje kapsamında 75 metre genişliğinde 3750 metre uzunluğundaki 3. pistimizi, 77 metre yüksekliğinde hava kontrol merkezimizi inşa ettik. 85 bin metrekarelik 6 adet uçak park kapasiteli kargo apronumuzu tamamladık. 1200 araçlık açık otoparkımızı da havalimanımıza kazandırdık. Ülkemizin başkentini daha modern bir havalimanıyla inşallah buluşturacağız. Tam 298 milyon Euro'luk yatırım değerini sahip bu projeyi devletimizin kasasından tek kuruş çıkmadan garantiledik. Yolcu garantisi vermeden hayata geçirdik. 25 yıl işletme süresiyle 560 milyon Euro kira geliri elde edeceğiz. Yatırımcı şirket kiranın yüzde 25'ini peşin ödedi. Çalışmalar bitmeden 2023 Nisan ayında devletimizin kasasına girdi. Kamu özel iş birliğinin en güzel örneklerinden birini hayata geçirdik. Bizimle muhalefet arasındaki fark ortaya çıkıyor. Milletin parasıyla keyif çatanların, vatandaşı mafya misali haraca bağlayanların yerine biz bu milletin kaynaklarını bu millet için kullanıyoruz. İnşallah bu hassasiyetle çalışmaya devam edeceğiz."

KÜTAHYA HAVALİMANI'NDAKİ KARA DELİK

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, geçtiğimiz günlerde Kütahya'daki Zafer Havalimanı’na ilişkin 2025 verilerini açıkladı.

Havalimanı, AKP döneminde yap-işlet-devret modeliyle 50 milyon euroya yapılmıştı. Kamuya devir tarihi 2044 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar şirkete ödenecek toplam garanti tutarı 208 milyon euro.

2025 yılı için 1 milyon 317 bin 733 giden yolcu garantisi verilmişti. Gerçekleşen giden yolcu sayısı ise yalnızca 38 bin 727 oldu. Garanti ile gerçekleşme arasındaki fark yüzde 97’ye ulaştı.

Bu nedenle Hazine’nin şirkete 6 milyon 747 bin 196 euro garanti ödemesi yapacağı belirtildi. Bu tutar, güncel kurla yaklaşık 340 milyon liraya denk geliyor.