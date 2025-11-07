Hakan Fidan: İsrail üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemekte

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de oluşturulacak BM Güvenlik Konseyi'ndeki çalışmlara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in barış için üzerine düşenleri yerine getirmediğini belirten Fidan, "Biz Güvenlik Konseyi'ndeki diğer üyelere de bu konudaki görüşlerimizi iletiyoruz. İnşallah barışı daha da ileriye taşıyacak, Gazze'nin yeniden imarını mümkün kılacak" dedi.

FİDAN RUMEN MEVKİDAŞIYLA BİR ARAYA GELDİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

İki Bakan, görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, şöyle konuştu:

"Romanya, Güneydoğu Avrupa bölgesinde en yüksek ikili ticaret hacmine sahip olduğumuz ülke konumundadır. Ülkemiz ise Romanya'nın AB dışındaki en büyük ticaret ortağıdır. 2024 yılında yaklaşık 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ticaret hacmimizi 15 milyar dolar seviyesine ulaştırmak istiyoruz. Türkiye ve Romanya arasında deniz, kara ve hava yolu bağlantısallığını geliştirmek için de yoğun bir çalışma trafiği var. Aynı zamanda Bulgaristan'ı da kapsayacak biçimde daha büyük projeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz."

Romanya Dışişleri Bakanı Oana Toiu - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (07.11.2025)

"ROMANYA İLE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA ORTAK ÜRETİM DE GERÇEKLEŞTİRMEK NİYETİNDEYİZ"

"Savunma sanayi de ilişkilerimizde hızla gelişen bir alan. Romanya'nın ülkemizden tedarik etmeyi planladığı Hisar sınıfı korvet bu alandaki iş birliğimiz için önemli bir adım olacaktır. Romanya ile savunma sanayi alanında ortak üretim de gerçekleştirmek niyetindeyiz" diyen Fidan Romanya ve Türkiye ilişkilerine dair şu sözleri sarf etti:

"Her iki tarafa da fayda sağlayacak önemli projeleri hayata geçirmeye hazırız. Romanyalı yatırımcıları Türkiye'de bulunan yatırım fırsatlarını daha yakından tanımaya ve Türkiye'deki şirketlerle daha yakından iş birliği yapmaya da bu arada davet etmek istiyoruz."

"Karadeniz, Romanya ile geliştirdiğimiz yapıcı iş birliğinin önemli bir uygulama sahasıdır. Bölge ülkeleri olarak bölgenin güvenliğini, bölgenin refahını, ekonomisini en iyi şekilde nasıl geliştiririz, nasıl mümkün kılarız, bunu yine bölge ülkeleri tarafından bölgesel sahiplenme ile yapılabileceği anlayışından hareketle ilişkilerimizi Karadeniz ekseninde Romanya ile yürütmekteyiz."

"KARADENİZ'İN GÜVENLİĞİ BÖLGESEL İSTİKRARIN DA ANAHTARI"

"Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda bölgesel istikrarın da anahtarı. Bu durum Rusya-Ukrayna Savaşının ardından daha da belirgin hale gelmiş durumda. Bölgesel sahiplenme anlayışıyla Karadeniz'deki kıyıdaş müttefiklerimizle iş birliğimize bu amaçla büyük önem vermekteyiz" ifadelerini kullanan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Amacımız Karadeniz'i barışın, refahın ve dayanışmanın merkezi haline getirmektir" dediği açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Romanya ve Bulgaristan ile birlikte yürüttüğümüz Karadeniz Mayın Karşı Tedbirler Görev Grubu, 2024 Temmuz ayından bu yana faaliyetlerini başarılı biçimde icra etmektedir. Görev Grubu'nun önümüzdeki dönemde deniz altındaki kritik altyapının korunması gibi konularda da ilave sorumluluklar üstlenmesinde Türkiye olarak biz fayda görmekteyiz. Karadeniz'in iki yakasında ortak sorumluluk bilinciyle hareket eden iki komşu olarak gıda ve enerji tedarik yollarının güvenliğinin öneminin de farkındayız. Amacımız Karadeniz'i barışın, refahın ve dayanışmanın merkezi haline getirmektir.

Balkanlar stratejik kırılganlıklar zaman zaman öne çıkabildiği bir coğrafya. Bu nedenle bölgedeki gelişmeleri de beraberce yakından takip etmekteyiz. Bölgedeki tüm aktörlerle diyaloğun sürdürülmesi ve ortak aklın teşvik edilmesi gerektiğine inanıyoruz."

"ROMANYA'NIN TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİK SÜRECİNE DESTEĞİNİ TAKDİRLE KARŞILADIK"

"Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerini de ele aldık. Romanya'nın Türkiye'nin AB üyelik sürecine verdiği samimi desteği her zaman takdirle karşıladık. Türkiye'nin AB yönüne dönük stratejik yaklaşımı, defaatle ifade ediyoruz, değişmemiştir. Değişen dengeler Türkiye ile Avrupa'nın birbirini tamamlayan iki unsur olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır."

"Avrupalı liderler tarafından son dönemde dile getirilen yapıcı mesajlar ilişkilerimizdeki mevcut tıkanmaların aşılması için kıymetli fırsat sunmakta. Bu çerçevede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve Vize Serbestisi Diyaloğu'nun yeniden canlandırılmasına ilişkin beklentilerimizi kıymetli mevkidaşımla paylaşıyorum."

"TÜRKİYE'NİN SAFE MEKANİZMASINA KATILIMI AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ AÇISINDAN KRİTİK ÖNEM TAŞIMAKTA"

Avrupa güvenlik mimarisi yeniden şekillenirken bu sürecin uzun vadeli ve stratejik bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğini her zaman savunduk. Bu bağlamda Türkiye'nin Avrupa İçin Güvenlik Eylemi Mekanizması'na (SAFE) etkin katılımı Avrupa'nın güvenliği açısından kritik önem taşımakta. Ayrıca biliyorsunuz, AB yakın zamanda Karadeniz stratejisini açıkladı. Bu stratejinin uygulanmasında ülkemizle yakın eş güdüm içinde hareket edilmesi yönünde Romanya'nın da desteğine güveniyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında gelinen mevcut aşamayı da ele aldık. Ülkelerimizin mensup olduğu Gönüllüler Koalisyonu bünyesindeki çalışmalarımızı ve koalisyona hangi alanlarda katkılar sunabileceğimizi değerlendirdik. Her iki tarafla da tüm seviyelerde iletişim kanalları bulunan bir ülke olarak müzakere edilmiş bir çözüme yönelik temaslarımızı sürdürmekteyiz.

"İSRAİL ÜZERİNE DÜŞEN YÜKÜMLÜLÜKLERİ YERİNE GETİRMEMEKTE"

Gazze'de ateşkesin de masaya yatırıldığını belirten Hakan Fidan, şunları söyledi:

"Gazze'deki sürecin ilerletilmesi için Filistin tarafı yapıcı bir yaklaşım sergilemekte. Tüm rehinelerin İsrail'e teslim edilmiş olması ve cesetlerin iadesi için ortaya konan çaba, bu yapıcı tutumun en somut göstergesidir. Öte yandan İsrail yardımların ulaştırılması konusunda üzerine düşen yükümlülükleri hala yerine getirmemektedir. Gazze'ye giren kamyonların önemli bir kısmı ticari yük taşımakta, insani yardımlar ise sahaya ulaşamamaktadır. Yardımlar depolar ve kamyonlarda beklemekte, Gazze halkının acil ihtiyaçları karşılıksız kalmaktadır. Bu yaklaşımın sürdürülmesi kabul edilemez. Bu konuda acilen gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çağrımızı buradan tekrar yineliyoruz."

"Gazze'deki sürece ilişkin olarak ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) bir taslak sunulması öngörülmekte. Türkiye olarak biz de bu taslağa ilişkin görüş ve katkılarımızı muhataplarımızla paylaşmış durumdayız. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi, geçmişte yapılan hatalara düşülmemesi gerekmekte. Bu itibarla tarafların ve uluslararası toplumun sahiplenebileceği bir çerçevenin ortaya çıkması önem taşımakta."

"TİCARİ İLİŞKİLERİMİZİN SAYISINI VE HACMİNİ ARTIRMAK İSTİYORUZ"

Romanya Dışişleri Bakanı Toiu ise, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkiler, bugün yaptığımız görüşmeler ve diyaloglar sayesinde stratejik ortaklığımızın sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Aynı zamanda iş birliğimizi daha da derinleştirme ve geliştirme amacımızı ve isteğimizi de dile getirdik, hem Avrupa Birliği düzeyinde, hem ekonomik hem de bölgesel olarak.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına önümüzdeki sene Bükreş'te ev sahipliği yapacağız. Dolayısıyla bu vesileyle meslektaşıma Cumhurbaşkanımız Nicuşor'dan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da resmi davetini de bizzat getirdim.

Türkiye hala Romanya'nın AB dışındaki en büyük iş birliği yaptığı ülke ve Romanya'daki ürünlerin ihraç edildiği en önemli ülke. Hem Romanya'da yapılan yatırımların hem de Romanya'daki yatırımcıların Türkiye'de yaptığı yatırımlar sayesinde iş birliğimizi daha da arttırmak istiyoruz. Piyasaya çıkışımızın kolaylaştırılması ve iş birliğimizin arttırılmasıyla ticari ilişkilerimizin sayısını ve hacmini artırmak istiyoruz."

"AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR"

Türkiye'nin AB üyeliği hakkında da konuşan Romanya Dışişleri Bakanı, "AB ve Türkiye arasındaki adaylık konusunu konuştuk. Romanya için çok önemli, Türkiye'nin AB'ye adaylığı konusunu biz her zaman destekliyoruz. Ekonomik olarak da Türkiye'nin bu adımına ihtiyacımız var" diyerek konuşmasını şöyle sonlandırdı: