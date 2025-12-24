Erdoğan'dan düşen Libya uçağı hakkında ilk açıklama

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda dahil 5 kişiyi taşıyan özel jet, Esenboğa'dan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçakta bulunanların hayatını kaybettiğini duyurdu. Libya'da 3 günlük yas ilan edildi.

Erdoğan'dan Libya Başbakanı Dibeybe'ye telefon

Son Dakika | Bahçeli'den kuşkuları artıran açıklama! Libya Komutanı Ankara'da ölmüştü

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

Erdoğan kazada yaşamını yitirenlere rahmet diledi. Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dün Ankara’dan Trablus’a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad’ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mevla, ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin.

Kardeş Libya halkına, silahlı kuvvetlerine ve hükümetine, ülkem ve milletim adına başsağlığı ve taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen bu elim hadise ile ilgili gerekli tahkikat başlatılmış olup, sürecin safahatına dair bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır."