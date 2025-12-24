Erdoğan'dan düşen Libya uçağı hakkında ilk açıklama

Son dakika haberi... Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda dahil 5 kişiyi taşıyan özel jet, Esenboğa'dan havalandıktan kısa süre sonra düşmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan düşen uçak hakkında açıklama geldi.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Hadda dahil 5 kişiyi taşıyan özel jet, Esenboğa'dan havalandıktan kısa süre sonra düştü. Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, uçakta bulunanların hayatını kaybettiğini duyurdu. Libya'da 3 günlük yas ilan edildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

ERDOĞAN: "GEREKLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI"

Erdoğan kazada yaşamını yitirenlere rahmet diledi. Erdoğan'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dün Ankara’dan Trablus’a giderken kaza kırıma uğrayan uçakta şehit olan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali el-Haddad’ın başkanlığını yaptığı Libya heyetine ve uçak mürettebatına Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Mevla, ruhlarını şad, mekânlarını inşallah cennet eylesin.

Kardeş Libya halkına, silahlı kuvvetlerine ve hükümetine, ülkem ve milletim adına başsağlığı ve taziyelerimi sunuyorum. Bizleri derinden üzen bu elim hadise ile ilgili gerekli tahkikat başlatılmış olup, sürecin safahatına dair bilgilendirme ilgili bakanlıklarımız tarafından yapılacaktır."

