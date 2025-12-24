Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ve beraberindekileri taşıyan uçağın düşmesi sonucu hayatlarını kaybetmelerinden duyduğu üzüntü ile taziye dileklerini ifade etti.

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed El-Haddad, 23 Aralık 2025’te Ankara’da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu ziyaret etti ve Genelkurmay Başkanlığı’nda resmî törenle karşılandı.

Ziyaretin ardından ülkesine dönmek üzere Esenboğa Havalimanı’ndan özel jetiyle havalandı. Falcon 50 tipi iş jeti saat 20.17’de kalktı; kısa süre sonra elektrik arızası bildirildi, hava trafik kontrolüne “acil durum” iletildi ve acil iniş talep edildi.

Uçak Esenboğa’ya yönlendirildi ancak saat 20.36’da radar teması kesildi, irtibat sağlanamadı. Uçağın, Haymana ilçesi Kesikkavak köyünün yaklaşık 2 kilometre güneyindeki boş araziye düştüğü belirlendi. Yoğun yağış ve sis nedeniyle gece boyunca çalışmalar güçlükle sürdü; sabah ilk ışıklarla jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri enkaza ulaştı.

Bölgenin balçıkla kaplı olması nedeniyle paletli ambulans sevk edildi. Enkazda Haddad’ın da aralarında bulunduğu 5 yolcu ile 3 mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiği tespit edildi, kurtulan olmadı. Libya’da 3 günlük ulusal yas ilan edilirken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı ve savcılar görevlendirildi.

Köylüler patlama sesi duyduklarını, çamur içinde yürüyerek enkaza ulaştıklarını anlattı. Jandarma bölgeyi güvenlik çemberine aldı; AFAD mobil koordinasyon merkezi kurdu.

Uçağın kara kutusu ve ses kayıtları bulundu.

El-Haddad ile son görüşen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da şunları ifade etti:

"Resmî bir ziyaret kapsamında ülkemize gelen Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Haddad, Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Futuri Gribel, Libya Askerî Fabrikalar Müdürü Tuğgeneral Mahmut Cuma El Giteviy, Libya Genelkurmay Başkanı Danışmanı Muhammed Assavi ve Fotoğrafçı Muhammed Omar Ahmed Mahjoub'u taşıyan uçağın Libya'ya geri dönüşünde elim bir kaza sonucu düştüğünü üzüntüyle öğrendik. Dün bir araya geldiğimiz değerli Libyalı kardeşlerimizin şehit haberi bizleri derinden üzmüştür. Hayatını kaybeden Libya askerî heyetine Allah'tan rahmet, kederli aileleri ile dost ve kardeş Libya halkına başsağlığı dileriz. Türk Silahlı Kuvvetleri, dost ve kardeş Libya halkının bu acı gününde yanındadır."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Libya heyetinin yer aldığı uçağın düşmesinin 'düşündürücü' olduğunu ifade etti:

"Resmi bir ziyaret maksadıyla Türkiye’ye gelen, aralarında Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad ile Kara Kuvveleri Komutanı Korgeneral Alfitory Jribil’in de yer aldığı beş kişiden müteşekkil Libya Heyeti’nin dönüş yolculuğu maalesef faciayla sonlanmıştır.

Dün akşam saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Libya’nın başkenti Trablus’a gitmek üzere havalanan Falcon 50 tipi özel jet Haymana civarında düşmüştür.

Bu elim ve feci olayda Libya Heyeti’nin yanı sıra üç kişiden oluşan mürettebat da hayatını kaybetmiştir. Türkiye-Libya arasındaki samimi ve yakın diyalogların arttığı, karşılıklı hak ve çıkarların eşgüdüm halinde müdafaa edildiği bir dönemde vaki uçak kazası hem düşündürücü hem de ziyadesiyle üzücüdür.

Tarihi, siyasi, ekonomik ve köklü ilişkilerimiz olan Libya’nın acısı elbette Türkiye’nin de acısıdır. Bu münasebetle dost ve kardeş ülke Libya’ya taziyelerimizi iletiyor, hayatını kaybedenlere Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum."