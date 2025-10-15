Erdoğan: Ne makam odalarının büyüklüğünün ne makam arabalarının modelinin anlamı var

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen 110. Dönem Kaymakamlar Kurası Töreni'nde konuştu. Kaymakam adaylarına hitap eden Erdoğan, şu sözlerle başladı:

“Şunu asla ve asla unutmayın: İnancı, kimliği, kökeni, siyasi görüşü, mezhep ve meşrebi ne olursa olsun 783 bin kilometre karelik vatan toprağında yaşayan herkes devletimizin eşit ve onurlu birer vatandaşıdır.”

Devlet geleneğinin “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” ilkesi üzerine kurulu olduğunu belirten Erdoğan, idarecilere şu uyarıda bulundu:

“Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir. Vatandaşa layıkı veçhile hizmet etmek de görev, yetki ve mesuliyeti haiz tüm idarecilerimizin asli vazifesidir. Yarın sizler, her biriniz şahsımı, yani Cumhurbaşkanı’nı temsilen farklı ilçelerimizde görev üstleneceksiniz. İlçenizdeki esnafın, köylünün, iş insanının sorunlarına çözümler arayacak, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla yakından ilgileneceksiniz.”



Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy’un sözlerini hatırlatarak, kaymakam adaylarına adalet çağrısı yaptı:

“Adalet ve hakkaniyetten asla şaşmayacaksınız. Haklıyı haksıza, mazlumu zalime ezdirmeyeceksiniz. İstiklal Marşı şairimiz merhum Mehmet Akif'in dediği gibi, ‘Her zaman ve her zeminde hakkı tutup kaldıracaksınız. Halkın rızasını hakkın rızasına giden bir yol olarak göreceksiniz.’”

"MAKAMLAR GELİP GEÇİCİDİR"

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, yönetim sorumluluğunun geçici olduğunu vurguladı:

“Makamlar, koltuklar, ünvanlar, bunların hepsi gelip geçicidir, muvakkattir. Ama aynı zamanda bunlar birer imtihan vesilesidir. Aslolan bu sınavı geçmek, milletimizin duasını almak, gönüller kazanıp geride hayırla yad edilecek eser ve hizmetler bırakabilmektir.”

"MAKAM ARABALARININ MODELİNİN ANLAMI YOK"

“Kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız” diyen Erdoğan, tevazunun önemine dikkat çekip şöyle konuştu:

"Bu aziz milletin hayır duasına, Rabbimizin de rızasına mazhar olmak istiyorsanız, bakın, altını çizerek ifade ediyorum, kibir ve enaniyet zehrini bünyenizden uzak tutmak zorundasınız. Ne makam odalarının büyüklüğünün ne makam arabalarının modelinin ne de devletin size sunduğu diğer imkanların anlamı vardır. Yeri gelmişken burada şu noktaya özellikle dikkatinizi çekiyorum. İbni Haldun, Mukaddime isimli eserinde bize bir mektup naklediyor. Bu, Tahir bin Hüseyin'in Mısır ve Suriye bölgesi valiliğine atanan oğlu Abdullah için kaleme aldığı bir mektuptur. Mektupta geçen şu öğütler hepinizin, hepimizin can kulağıyla dinlemesini istiyorum. 'Oğul, gece gündüz halkını düşün. Allah sana bir ihsanda bulunup halkının yönetimini senin yetkine verdi. Aynı zamanda seni halkına karşı şefkatli olmakla görevlendirdi. Onları adil yönetmekle, rahat ettirmekle mesulsün. Aklın, fikrin sadece halkında olsun. En önemli işin yoksulları, çaresizleri, sıkıntılarını anlatmak için sana ulaşamayanları gözetmek olsun. Hakkını arama yolunu bilmeyen kişileri sen ara bul. En gizli dertlerini bile öğrenip bu kimselerin sorunlarını çözecek düzgün insanlar görevlendir.' Bu görev sizin, bunu yapacaksınız. Kerim ve kamil devlet vasfımızın ruhuna riayet ederek her birinizin işte bu şuurla, bu titizlikle görev yapacağınıza ben yürekten inanıyorum."

Siyasetteki büyük depremin ayak sesleri! İmralı Süreci'nde 'Demokratikleşme' olmayacakmış



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dijital teknolojilerin devlet hizmetlerinde etkin şekilde kullanıldığını belirtti:

“Devlet olarak yeni teknolojileri kamu yönetimine doğrudan dahil ediyor, bu imkanlardan azami ölçüde istifade etmeye özen gösteriyoruz. Dijital yeniliklerin birey, aile ve topluma yönelik menfi etkilerini asgari seviyeye indirmek… için de gerekli tedbirleri alıyoruz.”

Sosyal medyanın kamu ile vatandaş arasındaki iletişimdeki rolüne de değinen Erdoğan, idarecilerin bu platformları sorumlu biçimde kullanmaları gerektiğini belirtti. Erdoğan, sosyal medyanın kişisel çıkar için kullanılmasına karşı net uyarıda bulundu:

“Sosyal medyayı kamu hizmetlerinin verimliliğini artırmak yerine şahsi ikbal ve PR çalışmalarına alet eden idarecilere de unutmayın toleransımız yoktur.”

İdarecilerin davranışlarında devlete zarar vermemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: