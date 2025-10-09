Erdoğan Barzani ile Saray'da bir araya geldi

Erdoğan Barzani ile Saray'da bir araya geldi
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile Saray'da bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Türkiye-Irak ilişkileri, IKBY ile iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı belirtildi.

Sosyal medyadan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

  • "Kabulde, Türkiye-Irak ilişkileri, IKBY ile iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediğini, Irak’ın bölgedeki şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önemde olduğunu, IKBY’nin de bu yönde attığı adımları takip ettiğimizi ifade etti.
  • Cumhurbaşkanımız, Irak’ta yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinin tüm Irak halkına hayırlı olmasını dilediğini ve Irak’ın huzur ve güvenliğini ülkemizden ayrı görmediğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti.
  • Cumhurbaşkanımız, “Terörsüz Türkiye” sürecinin başarıya ulaşmasında kararlı olduklarını, IKBY’nin Suriye’nin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik desteğinin devamını önemli gördüğümüzü belirtti."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

