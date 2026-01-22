En düşük emekli aylığını düzenleyen kanun teklifinin ilk 8 maddesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten ve çeşitli sektörlerde önemli değişiklikler getiren kanun teklifinin ilk 8 maddesini kabul etti.

TBMM Genel Kurulu, en düşük emekli aylığından devlet memurluğu disiplin hükümlerine kadar bir dizi düzenleme içeren kanun teklifinin görüşmelerini tamamladı. Teklifin ilk 8 maddesi kabul edildi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 20 BİN LİRA OLDU

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda yapılan değişiklikle, asgari emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Bu yeni tutar, 2026 yılı ocak ayı ödeme döneminden itibaren geçerli olacak.

DEVLET MEMURLARI İÇİN DÜZENLEME

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda Devlet Memurları Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Adaylık sürecinde başarısız olan veya belirli disiplin cezalarını alan memurların ilişiği kesilebilecek. Ayrıca, disiplin cezaları için 2 yıllık zamanaşımı getirildi ve bir ceza yargı kararıyla iptal edilirse, idarenin 6 ay içinde yeni karar almasının önü açıldı.

ELEKTRİKLİ SKUTER DENETİMİ ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NA VERİLDİ

Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle, paylaşımlı elektrikli skuter işletmecilerini denetleme ve aykırılık halinde idari para cezası uygulama yetkisi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

KDV TECİL VE TERKİN UYGULAMASI 2030'A KADAR UZATILDI

İhracatta kullanılmak üzere yurt içinden alınan girdiler için KDV tecil ve terkin uygulamasının geçerlilik süresi 31 Aralık 2030 tarihine kadar uzatıldı. Bu düzenleme 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak.

KAMU ALIMLARINDA YENİ DÖNEM

2014-2019 yılları arasında yapılan kamu ihalelerinde, alt işverenlerin çalıştırdığı işçilere ödenen kıdem tazminatlarının alt işverenlerden tahsilinden vazgeçildi. Tahsil edilmiş olan tutarlar ise iade edilmeyecek.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ ARTIRILDI

Kayıtlı istihdamı teşvik amacıyla, işverenlere sağlanan asgari ücret desteği 1 Ocak 2026'dan itibaren 1000 liradan 1270 liraya yükseltildi.

Kaynak:AA

