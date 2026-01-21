Emekli zammı gece yarısı mı geçirilecek? Muhalefet vekilleri Meclis’e çağırdı!

AKP'nin, en düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkarmayı hedefleyen kanun teklifinin Meclis'teki görüşmeleri devam ediyor. Kanun teklifinin Genel Kurulda onaylanması halinde, en düşük emekli maaşı 20 bin TL olacak.

Taban emekli maaşına huzurevi de yok! Zam oranı ortaya çıktı

GENEL KURULDA GÖRÜŞMELER BAŞLADI

AKP'nin, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören düzenleme, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlandı.

Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’nin "sefalet ücreti" sözleriyle emekli aylıklarını düşük bulduğuna dair açıklamaları ve CHP lideri Özgür Özel’in Bahçeli’ye yönelik çağrısı ile gözler yapılan görüşmelere ve en düşük emekli maaşının belirleneceği oylamaya çevrildi.

CHP en düşük emekli maaşının, asgari ücretle beraber 39 bin liraya çıkarılması ve tüm emekli maaşlarında iyileştirme yapılması için TBMM Genel Kurulu’nda nöbet eylemi başlatmıştı.

Çekmeköy'den seslendi! Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı yanıtı

TBMM KULİSLERİNDEKİ İDDİA

AKP’nin 20 bin lira teklifine ilişkin görüşmeler bugün başlarken, Meclis kulislerinde dikkat çeken bir iddia konuşulmaya başlandı.

Kulislerde AKP’nin Meclis’i gece geç saatlere kadar çalıştırmayı hedeflediği ve teklifi gecenin geç saatlerinde geçirmeyi hedeflediği öne sürüldü.

ANKARA DIŞINDA OLAN MUHALEFET VEKİLLERİ MECLİS'E DÖNDÜ

İddianın ardından teklifin yarın oylanmasının planlanması nedeniyle farklı görevlendirmeler ile Meclis’te bulunmayan çok sayıda milletvekili TBMM’ye geçti.

CHP ise bu durum nedeniyle sık sık yoklama talebi alarak AKP’nin teklifi gece yarısı gündeme almasının önüne geçmek istiyor. Öte yandan İstanbul’da “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini tamamlayan CHP lideri Özgür Özel’in de teklifin gece yarısı gündeme getirilmesi halinde Ankara’ya geçerek TBMM’ye gideceği belirtiliyor.

Meclis Genel Kurulu’nda şu an teklifin birinci maddesi üzerinde görüşmeler devam ediyor.