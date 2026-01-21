Taban emekli maaşına huzurevi de yok! Zam oranı ortaya çıktı

En düşük emekli aylığını 20 bin liraya çıkaran kanun teklifinin Meclisteki görüşmeleri devam ediyor. Komisyonda kabul edilen kanun teklifinin Genel Kurulda onaylanması halinde, en düşük emekli maaşı 20 bin TL olacak.

İşçi ve Bağ-Kur emeklisine %12,19; memur emeklisine ise %18,61 oranında yapılan zamma yönelik kamuoyu tepkileri devam ederken 2026'da özel huzurevi ücretlerine gelen zamlar, emeklileri daha da zor günlerin beklediğine dair sinyal verdi.

ÖZEL HUZUREVİNE YÜZDE 35 ZAM!

İstanbul'daki özel huzurevlerinde 2026 yılında uygulanacak taban ve tavan ücretleri belli oldu.

Halktv.com.tr yazarı Mehmet Akif Cenkci, özel huzurevleri ve yaşlı bakım merkezlerinin 2026 yılı tarifesini açıkladı. Cenkci, X hesabı üzerinden, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından İstanbul Valiliğine gönderilen "Ücret Tespit Komisyonu Toplantı Kararı" belgesini paylaştı.

Karara göre huzurevi ücretlerine %35 artış yapıldı. Buna göre; taban ücret 20.250,00 TL + KDV, tavan ücret ise 106.616,25 TL + KDV olarak belirlendi.

Bu rakamlar, en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükselse bile bir emeklinin huzurevi masraflarını karşılayamayacağı anlamına geliyor.

İstanbul'da en düşük emekli maaşı alan bir emekli “taban ücret” denilen rakama huzurevi bulamayacak.

"EMEKLİNİN HUZURU ÇOKTAN KAÇTI"

Cenkçi, sosyal medya paylaşımına şu notu düştü: