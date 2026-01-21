CHP'den Türk-İş'e ziyaret! Gündemde 'emekliler' var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu’nun başkanlığındaki CHP heyeti, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

CHP’de İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu’ya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı ve Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Ankara Milletvekili Okan Konuralp eşlik etti. TÜRK-İŞ Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, TBMM gündemine gelmesi beklenen en düşük emekli aylığına ilişkin düzenleme ele alındı.

Ayrıca CHP’nin emekli maaşlarının artırılması amacıyla Meclis’te gerçekleştirdiği eylem ve bu konuda atılabilecek ortak adımlar değerlendirildi.

"EMEKLİYE NEFES ALDIRMAK GEREKİYOR"

TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay, sadece işçilerin değil, memur ve emeklilerle ilgili bir sıkıntı olduğunda onların da yanında olduklarını belirterek, "Geçen hafta Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşmeler başladığı zaman bütün komisyon üyelerine, başkan vekillerine bununla ilgili taleplerimizi A'dan Z'ye ilettik. Yani özellikle çalışma hayatı içinde memur emeklileri memur sözleşmesinden istifade ederken, işçi emeklileri işçi sözleşmesinden istifade edemiyor. En düşük emekli maaşı alan 5 milyona yakın insanımız var. Onlar bizim durumumuza gelmeyecek ama biz hepimiz onların durumuna geleceğiz. Onun için ülkede en çok rahat ettirmemiz gereken insan topluluğu emeklilerdir.

Hastaneye, ücrete, yaşamla ilgili ve yaşlarından dolayı sağlıkla ilgili, sağlığın tamamına dair ihtiyaçları var. Şu anda emeklilerle ilgili bütün açıklamalar aynı noktada ama icraata gelince bununla ilgili bir düzenleme yapmak gerekiyor. Bu ücretler ne asgari ücretliye ne emekliye yetiyor. Maaşların emeklilerin arzu ettiği belli bir ücret seviyesine çekilerek emekliye bir nefes aldırmak gerekiyor. Sendikaların tamamı; kamu sözleşmesinde nasıl gayret ediyorsak bu tabloda da gayret sarf etmek mecburiyetindeyiz. Emekliler de bizim bir parçamız. Bu ücretlerle bırakın 1 ayı 1 hafta geçinemezsiniz" açıklamasında bulundu.

"EMEKLİLERİN SEFALETE TESLİM EDİLECEĞİNİ GÖRÜYORUZ"