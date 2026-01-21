Emekliler için bugün kritik gün!

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM’ye çevrildi. En düşük emekli aylığının yükseltilmesini de içeren kanun teklifi bugün Genel Kurul’un gündemine geliyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, yasama çalışmalarını hızlandırmak amacıyla çalışma programında değişikliğe gitti.

Kabul edilen yeni planlama doğrultusunda, halkı yakından ilgilendiren emekli aylıkları ve trafik cezalarına ilişkin düzenlemeler öne alındı.

EMEKLİ AYLIĞI İÇİN KRİTİK SAATLER

Genel Kurul’da ele alınacak olan ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik öngören paketin ilk maddesi, en düşük emekli aylığının artırılmasını kapsıyor. Meclis’teki kritik görüşmelerin bugün başlaması ve en geç yarın itibarıyla tamamlanarak karara bağlanması hedefleniyor.

Milyonlarca emekli, yapılacak artışın hayat pahalılığı karşısında ne kadar dirençli olacağını bekliyor.

CEZALARDA ARTIŞ KAPIDA

Meclis gündeminde sadece maaş artışları yer almıyor. Karayolları Trafik Kanunu’nda yapılacak değişiklikle trafik cezalarının artırılmasına yönelik maddeler de görüşülecek.

İlk 17 maddesi daha önce kabul edilen teklifin kalan kısımlarının 22 Ocak’ta tamamlanması planlanıyor. Görüşmelerin uzaması durumunda çalışmaların 23 Ocak tarihine de sarkabileceği belirtiliyor.

MECLİS’TE YOĞUN GÜNDEM VE ÇALIŞMA SAATLERİ

Meclis, önümüzdeki hafta da yoğun bir takvimle mesaisine devam edecek. Milli Parklar Kanunu ve diğer bazı yasalarda düzenleme öngören yeni bir teklif gündeme gelecek. Ayrıca, kamu görevlilerini de ilgilendiren bazı kararnamelerde düzenlemeler yapılması planlanan yasama faaliyetleri sürecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

