Emekliye bir kötü haber de SGK'dan geldi: 4'te 1'ini kesecek

EMEKLİYE BİR KÖTÜ HABER DE SGK'DAN GELDİ...

Meclis’te 2025 yılının sonlarında kabul edilen Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kanunu’ndaki değişiklik kapsamında, SGK’ye borcu olan ve kurumdan aylık alan kişilerin maaşlarından otomatik kesinti yapılacak. Uygulama 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre, SGK’ye prim borcu, genel sağlık sigortası borcu veya idari para cezası bulunan kişilerin aylıklarından yüzde 25’i aşmamak kaydıyla kesinti yapılabilecek. Kesintilere ilişkin usul ve esasların SGK tarafından belirleneceği bildirildi.

Birgün'ün haberine göre; SGK’den emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan kişileri kapsayan düzenlemenin milyonlarca vatandaşı ilgilendirdiği ifade ediliyor.

DUL VEYA YETİM AYLIĞI ALANDAN DA 4'TE 1'İNİ KESECEK

Resmî adı “ölüm aylığı” olan dul ve yetim aylıkları, vefat eden sigortalının eş ve çocuklarına belirli oranlarda ödeniyor. Mevzuata göre, aylığı çocuklarıyla birlikte paylaşan eşlere yüzde 50, çocuk bulunmaması halinde ise yüzde 75 oranında ödeme yapılıyor. Çocuklar açısından hak sahipliği; yaş, öğrenim durumu, sigortalılık ve evlilik gibi kriterlere göre belirleniyor. Bazı durumlarda ölen kişinin anne ve babası da ölüm aylığından yararlanabiliyor.

Ölüm aylığı bağlanan kişilerin büyük bölümünde bu ödemeler tek gelir kaynağını oluşturuyor. Sigorta primlerinin eksik veya düşük ödenmesi nedeniyle ölüm aylıkları genellikle düşük tutarlarda kalıyor.

Yeni düzenleme sonrası ölüm aylıklarında en düşük ödeme tutarları da netleşti. Buna göre, yüzde 25 hisse oranına göre bağlanan dul ve yetim aylıkları 5 bin lira, yüzde 50 hisse oranına göre bağlanan aylıklar 10 bin lira, yüzde 75 hisse oranına göre bağlanan aylıklar ise 15 bin lira olacak.

SGK’ye borcu bulunan hak sahiplerinin aylıklarından yüzde 25’i geçmemek üzere kesinti yapılabilecek. Bu kapsamda, ölen ebeveyninden yüzde 25 oranında, yani 5 bin lira yetim aylığı alan bir çocuktan aylık 1.250 lira kesinti yapılması mümkün olacak. Aynı şekilde, yüzde 75 oranında en düşük seviyeden dul aylığı alan ve çocuğu bulunmayan bir eşin aylığından da kesinti uygulanabilecek.