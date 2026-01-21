Memur ve emekli maaşı zammı farkı ne zaman yatacak?

2026 yılı memur ve emekli maaşları kesinleşti. Memurlar için yüzde 18,60’lık artış ve 1.000 TL’lik seyyanen zam kesinleşti. 14 günlük maaş farkı için ise milyonların gözü kulağı Ankara'dan gelecek ödeme takviminde.

Kamu çalışanları ve emeklilerinin 2026 yılı gelir tablosu, 5 Ocak’ta ilan edilen enflasyon verileriyle birlikte resmiyet kazandı. Yapılan hesaplamalar sonucunda, memur maaşlarına yüzde 18,60 oranında bir artış uygulanırken, bu orana ek olarak her ay 1.000 TL tutarında seyyanen bir yükseltme de maaşlara dahil edildi.

EN DÜŞÜK MAAŞLAR VE ZAM ORANLARI

2023/03/11/emeklimaas1.webp

İktidar ile sendikalar arasındaki toplu sözleşmede belirlenen yüzde 11'lik artışa, yüzde 6,85'lik enflasyon farkının eklenmesiyle toplam zam oranı yüzde 18,60 oldu. Bu düzenleme neticesinde; daha önce 52 bin 617 TL olan en düşük memur maaşı 60 bin 896 TL seviyesine taşındı.

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı

Emekli Sandığı üzerinden maaş alan milyonların en düşük aylığı ise 27 bin 889 TL olarak güncellendi.

MESLEK MESLEK YENİ GELİR TABLOSU

Yeni zamlarla birlikte farklı unvanlardaki kamu personelinin maaşları şu şekilde güncellendi:

UZMAN DOKTOR: 149.577 TL

AVUKAT: 87.189 TL

POLİS MEMURU: 80.847 TL

UZMAN ÖĞRETMEN: 80.370 TL

HEMŞİRE: 73.246 TL

ÖĞRETMEN: 72.519 TL

14 GÜNLÜK FARK ÖDEMESİNDE TAKVİM BEKLENİYOR

2023/03/12/maas-001.jpeg

Memurlar, Ocak ayı maaşlarını ayın 15'inde zamlı olarak hesaplarında gördü. Ancak 1-14 Ocak 2026 tarihleri arasındaki süreyi kapsayan maaş farklarının ne zaman yatacağı henüz netleşmedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın duyuracağı takvime göre bu farkların tek seferde ödenmesi öngörülüyor. Unvan ve kıdeme göre değişen bu fark tutarlarının, uzman doktorlarda ortalama 10.900 TL, polis memurlarında 5.900 TL ve öğretmenlerde 5.300 TL civarında olması bekleniyor.

MEMUR EMEKLİLERİNDE DURUM VE ÜÇ AYLIK FARKLAR

Yaklaşık 2,5 milyon memur emeklisi için ödeme süreci farklı işliyor. Ocak ayı başında aylıklarını zamsız alan emekliler için fark ödemeleri ay içerisinde yapılacak.

2026'nın ilk maaşını alan memurlar soluğu bakanlıkta aldı

Aylığını üç aylık periyotlarla alan emekliler için ise farklar, bulundukları döneme (bir, iki veya üç aylık) göre hesaplanacak.

En düşük memur emeklisi aylığında yaşanan yaklaşık 5 bin 100 TL'lik artış nedeniyle, üç aylık fark alacak bir emeklinin hesabına en az 15 bin 300 TL yatırılması planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

