"Ekonomi iyi" deyip TBMM Lokantası'ndan çıkmayan eski vekil kim?
Yayınlanma:
TBMM'nin bahçe lokantasında kebap yediği sırada 'ekonomi iyi' diyen bir vekile başka bir vekil yanıt verdi. Aldığı yanıt nedeniyle o vekil sessizliğe gömülse de kim olduğu merak edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Aşağı Ayrancı tarafındaki eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na ait tabur binası yıkıldı.
Yıkılan bina yerine de bahçe lokantası yapıldı. Burada sık sık milletvekillerinin yemek yediği öğrenildi.
Bu yemekler esnasında eski bir vekilin, ekonomi tartışmasına girip, "Ekonomi gayet iyi. Herkes memnun, ben de memnunum" dedi.
Tartışılan bu kareden çok kritik bir ayrıntı gün yüzüne çıktı
DONDU KALDI
Nefes'in haberine göre; bunu duyan Karadenizli bir vekil de, "Madem memnunsun ekonomi iyi gidiyor neden her gün buradasın? Ankara’da başka kebapçı mı yok?" dedi.
O vekil de bu yanıta sadece sessiz kalmakla yetindi.