"Ekonomi iyi" deyip TBMM Lokantası'ndan çıkmayan eski vekil kim?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) Aşağı Ayrancı tarafındaki eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'na ait tabur binası yıkıldı.

TBMM 100. Yıl Lokantası

Yıkılan bina yerine de bahçe lokantası yapıldı. Burada sık sık milletvekillerinin yemek yediği öğrenildi.

Bu yemekler esnasında eski bir vekilin, ekonomi tartışmasına girip, "Ekonomi gayet iyi. Herkes memnun, ben de memnunum" dedi.

Tartışılan bu kareden çok kritik bir ayrıntı gün yüzüne çıktı

DONDU KALDI

Nefes'in haberine göre; bunu duyan Karadenizli bir vekil de, "Madem memnunsun ekonomi iyi gidiyor neden her gün buradasın? Ankara’da başka kebapçı mı yok?" dedi.

O vekil de bu yanıta sadece sessiz kalmakla yetindi.