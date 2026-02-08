Devletin valisi CHP'li belediye başkanını yok saydı! AKP'li il başkanını bile çağırdı

Bursa Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.

7 Şubat Cumartesi günü Bursa Valiliği'nde düzenlenen toplantıya AKP Bursa milletvekilleri ve AKP İl Başkanı katılırken; CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil kimsenin davet edilmemesi dikkat çekti.

Validen AKP'li ilçe başkanının iş yerine ziyaret

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Vali Erol Ayyıldız'a 'iktidar mensubu' derken şu ifadelerle tepki gösterdi:

"Sizin ve mensubu olduğunuz o yapının hazımsızlığına rağmen, Bursa halkı kararını vermiş; şehri yönetme yetkisini CHP'li Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e ve ilçe belediye başkanlarımıza teslim etti.

Ayrıca Bursa’nın CHP’li vekillerinin olduğunu, bir sonraki seçimde sayısını arttırarak hatırlatacağımızı da sakın aklınızdan çıkartmayın! 'Parti devleti' hevesinizi kursağınızda bıraktık, bırakmaya da devam edeceğiz."