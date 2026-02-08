Devletin valisi CHP'li belediye başkanını yok saydı! AKP'li il başkanını bile çağırdı
Bursa Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı, Vali Erol Ayyıldız başkanlığında gerçekleştirildi.
7 Şubat Cumartesi günü Bursa Valiliği'nde düzenlenen toplantıya AKP Bursa milletvekilleri ve AKP İl Başkanı katılırken; CHP'den Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey dahil kimsenin davet edilmemesi dikkat çekti.
Validen AKP'li ilçe başkanının iş yerine ziyaret
"'PARTİ DEVLETİ' HEVESİNİZİ KURSAĞINIZDA BIRAKMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"
CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir, sosyal medya hesabından Vali Erol Ayyıldız'a 'iktidar mensubu' derken şu ifadelerle tepki gösterdi:
"Sizin ve mensubu olduğunuz o yapının hazımsızlığına rağmen, Bursa halkı kararını vermiş; şehri yönetme yetkisini CHP'li Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey'e ve ilçe belediye başkanlarımıza teslim etti.
Ayrıca Bursa’nın CHP’li vekillerinin olduğunu, bir sonraki seçimde sayısını arttırarak hatırlatacağımızı da sakın aklınızdan çıkartmayın! 'Parti devleti' hevesinizi kursağınızda bıraktık, bırakmaya da devam edeceğiz."
Bursa Kuzey Çevre Otoyolu Projesi Değerlendirme Toplantısı, Sayın Valimizin başkanlığında; Bursa milletvekilleri, AK Parti İl Başkanı, ilgili kurum temsilcileri ve bölge muhtarlarının katılımıyla gerçekleştirildi. pic.twitter.com/MelkbiRICK— T.C. Bursa Valiliği (@BursaValiligi) February 7, 2026
Parti devletinde bugün... AKP ilçe başkanına "devlet protokollü" hayırlı olsun ziyareti
"EŞİT TEMSİL YOKSA DEMOKRASİ YOKTUR"
Öte yandan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal'da AKP'li vekillerin bulunduğu toplantıya davet edilmediğini belirterek şunları söyledi:
"Bursa Valiliği'nin Kuzey Çevre Otoyolu projesi için düzenlediği ve 'Bursa milletvekilleri' ifadesiyle duyurulan toplantıya, CHP Bursa Milletvekilli olarak davet edilmedim. Bu durumda doğru tanım; 'AKP Bursa Milletvekilleri' olmalıydı.
Kurum müdürleri ve muhtarların katıldığı toplantıda, siyasi irade adına yalnızca AKP İl Başkanı ve AKP milletvekillerinin bulunması; kamusal karar süreçlerinin nasıl tekleştirildiğini ve daraltıldığını açıkça göstermektedir. Eşit temsil yoksa demokrasi yoktur; çoğulculuk yoksa kamu iradesi yoktur."