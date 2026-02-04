Validen AKP'li ilçe başkanının iş yerine ziyaret
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar'ın bakliyat sektöründe faaliyet gösteren iş yerini ziyaret etti.
İzmit'te bulunan işletmeye ziyarette bulunan Aktaş, Dokuzlar'dan tesisle ilgili bilgi aldı. AKP İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar ise Aktaş'a ziyareti için teşekkür etti.
Ziyarete ilişkin Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:
"Kocaeli Valisi İlhami Vali İlhami Aktaş bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Dokuzlar Gıda Maddeleri İnş.Paz.ve Tic.Ltd. Şirketini ziyaret etti.
İş İnsanları Halil Güngör Dokuzlar ve Mahir Dokuzlar tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, tesisle ilgili bilgi alarak çalışmalarında bol kazançlar diledi.
Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İş İnsanı Halil Güngör Dokuzlar ve Mahir Dokuzlar, Vali İlhami Aktaş’a teşekkür etti."