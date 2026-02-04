Validen AKP'li ilçe başkanının iş yerine ziyaret

Validen AKP'li ilçe başkanının iş yerine ziyaret
Yayınlanma:
Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar'ın şirketini ziyaret etti.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar'ın bakliyat sektöründe faaliyet gösteren iş yerini ziyaret etti.

KOCAELİ VALİSİ'NDEN AKP'Lİ BAŞKANIN İŞ YERİNE ZİYARET

İzmit'te bulunan işletmeye ziyarette bulunan Aktaş, Dokuzlar'dan tesisle ilgili bilgi aldı. AKP İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar ise Aktaş'a ziyareti için teşekkür etti.

AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş - Mahir Dokuzlar

Parti devletinde bugün... AKP ilçe başkanına "devlet protokollü" hayırlı olsun ziyaretiParti devletinde bugün... AKP ilçe başkanına "devlet protokollü" hayırlı olsun ziyareti

Ziyarete ilişkin Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"Kocaeli Valisi İlhami Vali İlhami Aktaş bakliyat sektöründe faaliyet gösteren Dokuzlar Gıda Maddeleri İnş.Paz.ve Tic.Ltd. Şirketini ziyaret etti.

İş İnsanları Halil Güngör Dokuzlar ve Mahir Dokuzlar tarafından karşılanan Vali İlhami Aktaş, tesisle ilgili bilgi alarak çalışmalarında bol kazançlar diledi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren İş İnsanı Halil Güngör Dokuzlar ve Mahir Dokuzlar, Vali İlhami Aktaş’a teşekkür etti."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

