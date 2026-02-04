Validen AKP'li ilçe başkanının iş yerine ziyaret

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar'ın bakliyat sektöründe faaliyet gösteren iş yerini ziyaret etti.

KOCAELİ VALİSİ'NDEN AKP'Lİ BAŞKANIN İŞ YERİNE ZİYARET

İzmit'te bulunan işletmeye ziyarette bulunan Aktaş, Dokuzlar'dan tesisle ilgili bilgi aldı. AKP İzmit İlçe Başkanı Dokuzlar ise Aktaş'a ziyareti için teşekkür etti.

AKP İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş - Mahir Dokuzlar

Parti devletinde bugün... AKP ilçe başkanına "devlet protokollü" hayırlı olsun ziyareti

Ziyarete ilişkin Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada şunlara yer verildi: