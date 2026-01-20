Parti devletinde bugün... AKP ilçe başkanına "devlet protokollü" hayırlı olsun ziyareti

Yayınlanma:
İzmir'in Narlıdere ilçesinde kaymakam, emniyet müdürü ve müftü ile AKP'nin yeni ilçe başkanına hayırlı olsun ziyareti yaptı.

‘Parti devleti’ tartışmalarını yeniden alevlendiren bir ziyaret İzmir’in Narlıdere ilçesinde yaşandı.

Kaymakam, emniyet müdürü ve müftü, AKP’nin yeni ilçe başkanına “hayırlı olsun” ziyaretinde bulundu.

KAYMAKAMLIĞIN RESMİ HESABINDAN PAYLAŞTI

Ziyaret, Narlıdere Kaymakamlığı’nın resmî hesabından duyuruldu. Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Kaymakamımız Sn. Kadir Taner Eser, İlçe Emniyet Müdürü Süheyda Tuğbay ve İlçe Müftüsü Veli Vehbi Bardakçı’nın katılımıyla; göreve yeni seçilen Adalet ve Kalkınma Partisi Narlıdere İlçe Başkanı Yusuf Aydın’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni yönetimlerini tebrik etti.”

screenshot-2026-01-20-at-13-46-17-2-t-c-narlidere-kaymakamligi-narlidereky-x.png

‘Parti Devleti’ni Türkiye taşıyamıyor‘Parti Devleti’ni Türkiye taşıyamıyor

Bu paylaşımın ardından, kamu görevlilerinin bir siyasi partiyi protokol düzeyinde ziyaret etmesi “parti devleti” eleştirilerini yeniden gündeme getirdi.

Tepki gösterenler, devlet görevlilerinin tarafsız olması gerektiğini vurguladı. Bu tür ziyaretlerin, devlet ile siyasi partiler arasındaki sınırın bulanıklaştığı izlenimi verdiğini savundu.

Yetkililerden konuya ilişkin ayrı bir açıklama yapılmadı.

Benzer tartışmalar geçmişte de yaşanmıştı. Farklı illerde kaymakamlık, emniyet ya da müftülük düzeyinde bazı yöneticilerin siyasi parti binalarına yaptığı ziyaretler, daha önce de kamuoyunda “devlet mi, parti mi” tartışmasını başlatmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

