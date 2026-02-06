Deprem bölgesinde skandal iddia: Seyirci bulamayınca çocukları toplamışlar

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla dün Gaziantep İslahiye'de düzenlenen anma programına ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu.

Yılmaz'ın deprem anma programına katılımın düşük olması sebebiyle ortaokul öğrencilerinin getirildiğini belirten Günaydın; olaya ilişkin, çocuğu programa götürülen bir veliyle birlikte açıklama yaptı.

2019'da yapılmış ve yıkılmış olan yerlerin deprem ziyaretleri nedeniyle acele kapatıldığını söyleyen CHP'li Gökhan Günaydın, "Bugün bu bloklarda bir miting yaptılar ve bu mitinge yeterince insan toplayamadıkları için 6. 7. ve 8. sınıf öğrencilerini buraya getirmişler" dedi.

Çocuğu etkinliğe götürülen velilerden biri olan baba; kendilerine "Çocuğunuz öğlen eve gelmeyecek, programa götürülecek" şeklinde bir mesaj iletildiğini belirterek yaşananları şöyle aktardı:

"Ben de kalktım okula gittim. Okulda çocuklar yoktu. Oradaki idarecilerle görüştüm "Bizim çocuklarımız nereye gitti?" diye. Burada AKP'nin düzenlemiş olduğu toplantıya götürmüşler çocuklarımızı. Oradan hemen kalktım o toplantı alanına gittim.

Oradan bir sorumluyla görüşmek istedim. Önce kimseyle görüşemedim. Daha sonra Milli Eğitim Müdürü'nün telefonunu aldım çünkü okulda Milli Eğitim Müdürü'nün emir verdiğini söylediler. Aradım, "Burada bekliyorum ben çocuğumu benden izinsiz nasıl getirirsiniz" diye.

Müdür Bey kendisi gelmedi. "Ben oraya bir yetkili göndereceğim" vesaire dedi. Oradan birkaç öğretmen arkadaşı yolladı. "Çocuğunuzu alabilirsiniz" dedikten sonra ben çocuğumu aldım.

Yalnız orada zadece Ali Öztürk Ortaokulu'ndan 300 civarı çocuk orada soğukta bekletiliyordu. Onun dışında diğer okullardan öğrenci götürülüp götürülmediğini bilmiyorum. Bununla ilgili de şikâyetçi de olacağım."