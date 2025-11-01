DEM Partili Belediye Eş Başkanları tahliye edildi

"Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanan DEM Partili Akdeniz Belediye Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar, ilk duruşmada tahliye oldu.

10 AY SONRA İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTILAR

DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar, 10 Ocak 2025’te “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla tutuklanmalarının ardından, 10 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıktılar.

Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hoşyar Sarıyıldız ve Özgür Çağlar katılırken Nuriye Arslan SEGBİS yöntemiyle katıldı.

Hoşyar Sarıyıldız, mahkemede yaptığı savunmaya, "1 yıldır 10 metrekare alanda bekletildikten sonra, senelerce müvekkillerimi savunduğum bu salondayım" diyerek başladı.

Türkiye’nin yeni bir çözüm sürecini konuştukları bir dönemde, siyasi bir dava kapsamında 10 aydır tutuklu olduklarını ifade eden Sarıyıldız, tutuklanmalarının ve belediyeye kayyum atanmasının, halk iradesinin gaspbı anlamına geldiğini söyledi.

Sarıyıldız, "2015'ten beri Mersin’deyim. Hakkımda hiçbir soruşturma olmadı. Hiçbir dava açılmadı. Ne zaman ki belediye başkan adayı oldum hakkımda sipariş dosya devreye sokuldu ve tutuklandım" dedi.

Haklarında düzenlenen iddianamede hiçbir somut delil olmadığını, sosyal medya paylaşımlarının, CİMER şikayetlerinin dosyaya konulduğunu ifade eden Sarıyıldız şöyle konuştu:

"Merhum milletvekilimiz Orhan Doğan’ın gözaltına alındığı anın fotoğrafını paylaşmışım, o bile iddianameye girmiş. Maalesef bizler de Orhan Doğan’ın kaderini yaşadık. Sadece mekan değişti. İddianamede Siirt’teki akrabalarımla örgütsel ilişkilerim olduğu söyleniyor. Benim Siirt’te akrabam yok. Bazı yerlerde adımı Hoşer yazmışlar. Böyle bir iddianame ile yargılanıyoruz. Olumlu bir süreç var. Belki bir iki ay sonra görevimize iade edileceğiz.Örgüt silâhları yakmış, kendini feshetmiş iken dava gerekçesi ortadan kalkmışken mahkemenin kayyuma icâzet vermemesini, tarihi bir karar alıp beraat kararı vermesini istiyorum."

ARSLAN SAVUNMASINI KÜRTÇE YAPTI

Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan Eş Başkan Nuriye Arslan da sözlü savunmasını Kürtçe olarak vereceğini söyledi ve tercüman talep etti.

Görevli tercüman Arslan’ın konuşmalarını "akademik" olduğu gerekçesiyle tercüme edemeyeceğini belirterek görevden çekildi.

Bunun üzerine yeni bir tercüman görevlendirildi. Nuriye Arslan, "Bu ülkede milyonlarca Kürt var ama mahkemede tercüme yapabilecek birini hazırda bulundurmuyorsunuz. Ben yazılı savunmamı zaten Türkçe olarak mahkeme heyetine sundum. Siyasi gerekçelerle, iftiralarla aylardır tutukluyuz" dedi.

DEM PARTİLİ BELEDİYE EŞ BAŞKANLARI TAHLİYE EDİLDİ

Sabah 10.00’da başlayan duruşma saat 22.00'de sona erdi. Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, DEM Partili Akdeniz Belediyesi Eş Başkanları Hoşyar Sarıyıldız ve Nuriye Arslan ile Başkan Yardımcısı Özgür Çağlar hakkında tahliye kararı verdi.

"ŞİMDİ SIRA KAYYUM GASBINA SON VERMEKTE"

DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, duruşma sonrasında adliye önünde yaptığı açıklamada, "Bugün aslında arkadaşlarımız yargılanmadılar. Yargıladılar. 10 aylık süreyi yargıladılar. Kayyum gasbını yargıladılar. Akdeniz Belediyesi eş başkanlarımız ve başkan yardımcılarımız serbest kaldılar. Şimdi sıra kayyum gasbına son vermekte, Akdeniz Belediyesini halka teslim etmekte, Akdeniz Belediyesini seçilmiş eş başkanlara teslim etmekte" ifadelerini kullandı.