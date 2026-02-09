Cumhur seçimden sonra toparlanamadı: CHP'nin artışı yüzde 10'a dayandı AKP-MHP kayıpta

Asal Araştırma tarafından yapılan ve 14 Mayıs 2023 sonuçlarıyla karşılaştırmalı son bir yıllık değişimi ölçen ankette, iktidar ve muhalefet partilerinin oy oranlarında önemli kaymalar tespit edildi. Ankete göre CHP’nin 2023 seçimlerinden beri oy artışı yüzde 10’a dayanırken aynı dönemde AKP ve MHP oy kaybetti.

CHP YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ

Ankete göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), son bir yıllık süreçte oy oranını yüzde 2,9 artırarak yüzde 34,8'e yükseltti. Parti, 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinde ise yüzde 25,4 oy almıştı. 2023 seçimlerinden beri artış bununla birlikte yüzde 9,4’e ulaştı.

AKP, SEÇİMLERDEN BU YANA KAYIPTA

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) son bir yıldaki oy oranı yüzde 2,5 artışla yüzde 32,1 olarak ölçüldü. Ancak parti, 2023 genel seçimlerinden bu yana toplamda yüzde 3,2'lik bir oy kaybı yaşadı.

DEM PARTİ VE MHP'DE DÜŞÜŞ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi (DEM) Partisi'nin oy oranı, son bir yılda yüzde 1,2 puan düşüşle yüzde 8,4'e geriledi. Parti 2023 seçimlerinde yüzde 8,8 oy almıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ise son bir yılda yüzde 1,9 puanlık kayıpla yüzde 7 oy oranına geriledi. MHP, 2023 seçimlerinde yüzde 10 oy oranına sahipti.

CUMHUR SEÇİMDEN SONRA DÜŞTÜ

