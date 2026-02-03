AKP’ye tepkiyi anket ortaya koydu: ‘Gariban emekliler’ sandığı bekliyor

AKP'li isimlerin emeklilere yönelik tartışmalı açıklamalarının ardından yapılan bir ankette, emekliler nezdinde AKP'nin oy kaybettiği ve CHP'ye yönelik bir geçiş trendinin olduğu belirlendi.

AKP'li siyasetçilerin emeklilere yönelik "gariban", "şov yapıyorlar" ve "500 bin lira ile geçinemiyorum" gibi ifadeleri büyük tepki topladı. Bu tartışmaların gölgesinde, ORC Araştırma'nın emeklilerle ilgili son anket sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP’NİN AKP’YE FARKI YÜZDE 6’YI GEÇTİ

ORC'nin 22 Ocak'ta 1000'in üzerinde emekli ile yaptığı ankette, CHP yüzde 34,7 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. AKP ise yüzde 28,2'de kalarak ikinci oldu ve iki parti arasındaki fark yüzde 6'yı geçti. MHP yüzde 6,8 ile üçüncü, DEM Parti yüzde 6,1 ile dördüncü sırayı aldı.

AKP EMEKLİ YOĞUN İLLERİ KAYBETTİ

Emekli nüfusunun yoğun olduğu Sinop, Amasya, Balıkesir, Çorum, Tokat ve Trabzon gibi illerde AKP, 2023 seçimlerinde birinci parti çıkmıştı. Ancak yeni ankette, bu bölgelerdeki emekli oylarının CHP lehine kayma eğiliminde olduğu gözlendi.

TEPİNİP DURAN GARİBAN EMEKLİLER(!)

Son dönemde AKP'li isimlerin yaptığı bazı açıklamalar emekliler başta olmak üzere farklı kesimlerden tepki çekti. Özlem Zengin, "Gariban emekliler" ifadesini kullanırken, Hasan Ufuk Çakır "Emekli maaşı diye tepinip duruyorlar, sen İsviçre’de yaşamıyorsun" dedi.

Bahadır Yenişehirlioğlu "Emekli maaşı üzerinden kimse şov yapmasın" sözleriyle gündeme gelirken, Mestan Özcan ise milletvekili maaşıyla geçinemediğini öne sürdü. Emin Akbaşoğlu da "Gabar’daki petrol emeklilere refah olarak yansıtılacak" açıklamasını yapmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

