Meclis’te sadece 6 dakika konuştu: Emeklinin 20 yıllık maaşından fazla kazandı

AKP'li Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun, pahalı saatleriyle gündeme geldiği dönemdeki Meclis performansına ilişkin veriler ortaya çıktı. Hatipoğlu, son üç yılda Meclis'teki faaliyetleri açısından oldukça sınırlı bir profil çizdi, bu sürede sadece 6 dakika kürsüde konuşma yaptı.

ANT İÇMESİ DAHİL 6 DAKİKA...

Sözcü'nün haberine göre Nebi Hatipoğlu, son üç yıllık sürede TBMM kürsüsüne yalnızca bir kez çıktı. Ant içme konuşması dahil toplam konuşma süresi 6 dakika olarak kayıtlara geçti. Bu sürede 5 milyon 130 bin TL milletvekili maaşı alan Hatipoğlu'nun, Meclis'teki her bir dakikalık konuşması ortalama 855 bin liraya denk geldi.

Hatipoğlu'nun bu sürede toplam aldığı 5 milyon 130 bin TL'lik ödeme ise en düşük emekli aylığını alan bir emeklinin 21 yıllık ücretinden daha fazla.

TEKLİF VERMEDİ ÖNERGE HAZIRLAMADI

Aynı dönemde Hatipoğlu, hiç kanun teklifi vermedi, görüşme, araştırma veya soru önergesi hazırlamadı. İYİ Parti'den AKP'ye geçmeden önce 5 yazılı soru önergesi veren ve 34 araştırma önergesine imza atan Hatipoğlu, AKP'ye geçtikten sonra yalnızca bir önergeye imza attı.

ŞİRKETİNE TEŞVİK VERİLDİ

Özel şirket sahibi olan Hatipoğlu'nun Europen Enerji isimli şirketinin sermayesi, 8 yılda 57 kat artarak 2.1 milyar TL'ye ulaştı. Hatipoğlu, AKP'ye geçmeden hemen önce şirketi için 50 milyon dolar devlet teşviki aldı. Milletvekili maaşının yanı sıra, şartları sağlaması halinde milletvekili emeklisi maaşı almaya da hak kazanabilecek.