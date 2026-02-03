Meclis’te sadece 6 dakika konuştu: Emeklinin 20 yıllık maaşından fazla kazandı

Meclis’te sadece 6 dakika konuştu: Emeklinin 20 yıllık maaşından fazla kazandı
Yayınlanma:
AKP'li Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun, 3 yılda TBMM kürsüsünde yalnızca 6 dakika konuştuğu ve aldığı maaşla birlikte konuşmasının her dakikasının 855 bin liraya mal olduğu belirlendi. Bu 3 yılda TBMM’den toplam 5 milyon 130 bin TL kazanan Hatipoğlu’na ödenen bu miktar yılda 240 bin TL olan en düşük emekli aylığı ile 21 yıldan fazla bir süreye denk geliyor.

AKP'li Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun, pahalı saatleriyle gündeme geldiği dönemdeki Meclis performansına ilişkin veriler ortaya çıktı. Hatipoğlu, son üç yılda Meclis'teki faaliyetleri açısından oldukça sınırlı bir profil çizdi, bu sürede sadece 6 dakika kürsüde konuşma yaptı.

ANT İÇMESİ DAHİL 6 DAKİKA...

Sözcü'nün haberine göre Nebi Hatipoğlu, son üç yıllık sürede TBMM kürsüsüne yalnızca bir kez çıktı. Ant içme konuşması dahil toplam konuşma süresi 6 dakika olarak kayıtlara geçti. Bu sürede 5 milyon 130 bin TL milletvekili maaşı alan Hatipoğlu'nun, Meclis'teki her bir dakikalık konuşması ortalama 855 bin liraya denk geldi.

Koluna bir daire parası takan vekilin işleri tıkırında! AKP'li Hatipoğlu'nun şirketinden dev hamle!Koluna bir daire parası takan vekilin işleri tıkırında! AKP'li Hatipoğlu'nun şirketinden dev hamle!

Hatipoğlu'nun bu sürede toplam aldığı 5 milyon 130 bin TL'lik ödeme ise en düşük emekli aylığını alan bir emeklinin 21 yıllık ücretinden daha fazla.

TEKLİF VERMEDİ ÖNERGE HAZIRLAMADI

Aynı dönemde Hatipoğlu, hiç kanun teklifi vermedi, görüşme, araştırma veya soru önergesi hazırlamadı. İYİ Parti'den AKP'ye geçmeden önce 5 yazılı soru önergesi veren ve 34 araştırma önergesine imza atan Hatipoğlu, AKP'ye geçtikten sonra yalnızca bir önergeye imza attı.

Emeklilerden AKP’li Hatipoğlu’na tepki: 20 bin TL yeter diyor saati bin emekli maaşına denkEmeklilerden AKP’li Hatipoğlu’na tepki: 20 bin TL yeter diyor saati bin emekli maaşına denk

ŞİRKETİNE TEŞVİK VERİLDİ

Özel şirket sahibi olan Hatipoğlu'nun Europen Enerji isimli şirketinin sermayesi, 8 yılda 57 kat artarak 2.1 milyar TL'ye ulaştı. Hatipoğlu, AKP'ye geçmeden hemen önce şirketi için 50 milyon dolar devlet teşviki aldı. Milletvekili maaşının yanı sıra, şartları sağlaması halinde milletvekili emeklisi maaşı almaya da hak kazanabilecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Benzin istasyonu bile olan kasabayı komple satışa çıkardılar: Fiyatını ilanla duyurdular
Minik patronların dev gardırobu! Çocuk kıyafetleri cüzdanımızı nasıl boşaltıyor?
Ilgaz Dağları'nda yıllar sonra görülen kar ruloları için uzmanlar uyardı: Sakın dokunmayın
Öncü enflasyon verisi geldi
Öncü enflasyon verisi geldi
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Altın haftaya son 10 günün en düşük değeriyle başladı
Meteoroloji'den 50'den fazla il için sarı kodlu uyarı: Fırtınaya hazırlıklı olun!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Kediniz yemek yerken gözlerini kapatıyorsa bir bildiği var!
Çin’den sonra Afrika yükselişte: Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Çin’den sonra Afrika yükselişte:
Kuzey Afrika ülkesi tek fabrikayla Avrupa’ya nasıl meydan okuyor?
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi: Elleçme rekoru kırıldı
Elleçme rekoru kırıldı
Cumhuriyet tarihinde böylesi görülmedi
Siyaset
AKP’ye tepkiyi anket ortaya koydu: ‘Gariban emekliler’ sandığı bekliyor
AKP’ye tepkiyi anket ortaya koydu: ‘Gariban emekliler’ sandığı bekliyor
Yeni Anayasa denilince tüylerim diken diken oluyor
Yeni Anayasa denilince tüylerim diken diken oluyor