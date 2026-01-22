Emeklilerden AKP’li Hatipoğlu’na tepki: 20 bin TL yeter diyor saati bin emekli maaşına denk

Emekliler, hükümetin en düşük emekli maaşına yönelik artış politikasını, pahalı saatleriyle tanınan AKP Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu üzerinden sert şekilde eleştirdi. Hatipoğlu'nun taktığı saatlerin değeri ile emekli maaşları karşılaştırıldı.

'O KOL BÜYÜK BİR UTANCI TAŞIYOR'

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir haftadır oturma eylemi yapan emekliler, yaptıkları ortak açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu, '20.000 TL emekliye yeter' demek için kalkacak olan kol sadece 20 milyon TL’lik bir saati taşımıyor, büyük bir utancı taşıyor. O kol Cumhur İttifakı’nın ta kendisidir."

Son Dakika | Emekli zammı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

'BİR SAAT, BİN EMEKLİ MAAŞINA EŞİT'

Devrimci Emekliler Sendikası Şube Başkanı İbrahim Uzun, konuyla ilgili olarak, "O saat 20 milyon TL değerinde. Bin tane emekli maaşına denk. Bu vekil İYİ Parti’den seçildi, AKP’ye geçti. Sahibi olduğu Europen şirketi devletten 50 milyon TL teşvik aldı" şeklinde konuştu.

Emekliye hakkını vermek siyasi ahlaka aykırıymış!

'ANKARA'DAKİ EYLEMLER SÜRECEK'

Ankara'da toplanan bir grup emekli ise "Dilenci değil, emekliyiz" yazılı pankart açarak iktidarın yoksullaştırma politikalarına isyan etti. "En dipte eşitlemeyeceğiz" diyen emekliler, "Vazgeçmeyeceğiz" diyerek eylemlerine devam etme kararı aldıklarını duyurdu.