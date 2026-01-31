Halkın arasına karışan(!) AKP’li vekile emekliden tepki: ‘İnek gibi sağın sonra karşımıza çıkın’

AKP'li İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Avcılar'daki esnaf ziyareti sırasında "Emekliden bahsedin" diye seslenen bir vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. İzsiz tepkiye yanıt vermezken, ziyaret sonrası sosyal medyadan muhalefeti hedef alan açıklamalar yaptı.

AKP İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, Avcılar'da gerçekleştirdiği esnaf ziyareti sırasında beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı.

VATANDAŞTAN 'EMEKLİDEN BAHSEDİN' TEPKİSİ

Ziyaret sırasında çekilen görüntülere göre, bir vatandaş İzsiz'e seslenerek, "İnek gibi vatandaşı sağın, ondan sonra gelin vatandaşın karşısına çıkın. Yalan söylemeyin" ifadelerini kullandı. Vatandaş, milletvekiline "Emekliden bahsedin" çağrısında bulundu.

MİLLETVEKİLİ TEPKİYE YANIT VERMEDİ

Sözcü'nün haberine göre Seyithan İzsiz, bu çağrıya herhangi bir yanıt vermedi ve vatandaşı görmezden gelerek konuşmasını sürdürdü.

SOSYAL MEDYADA MUHALEFETE YÜKLENDİ

Esnaf ziyaretinin ardından İzsiz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda muhalefeti hedef aldı. "Deli gibi sevmek ruhumuzda var..." notunu düşerek paylaştığı videoda, "CHP’nin şövenistliğinin iş görmediğini, hiçbir zaman da görmeyeceğini anlatabilirsek… Sadece onların işinin şov yapmak ve algı oluşturmak olduğunu gösterebilirsek… Avcılar'da teşkilatımızın sahada olmasıyla birlikte inşallah Avcılar’ı yönetiyor oluruz" dedi.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKMIŞTI

Seyithan İzsiz, Haziran 2024'te İYİ Parti'den istifa etmiş ve 14 Ağustos 2024'te AKP'ye katılmıştı. İzsiz'in rozetini AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan takmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

