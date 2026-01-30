Emekli maaşı krizi AKP ve MHP'yi vurdu! İttifakta 'seçmen kaybı' alarmı

En düşük emekli aylığının 20 bin lira olarak belirlenmesi hem AKP seçmeninde hem de Meclis kulislerinde tartışma yarattı. AKP ve MHP kanadında, emeklilere yönelik düzenlemenin beklentileri karşılamadığı yönünde rahatsızlık artık belirgin bir şekilde dile getirilmeye devam ediyor. Parti yöneticileri ve milletvekilleri, milyonlarca emekliyi doğrudan etkileyen maaş politikasının seçmenlerde ciddi bir kırılmaya yol açtığını belirtiyor.

AKP'li isimden partisine emekli uyarısı

Cumhuriyet'te yer alan kulis haberine göre, iktidar kulislerinde özellikle hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon karşısında açıklanan en düşük emekli aylığı, 'kabul edilebilir sınırın altında' kaldı. AKP ve MHP’li bazı kurmaylar, emeklilerin uzun zamandan beri somut bir iyileştirme beklentisi içinde olduğunu ancak bu beklentinin karşılanmadığını dile getirmekten geri durmuyor.

AKP VE MHP’DE RAHATSIZLIK: SAVUNMAKTA ZORLANIYORLAR

Kulislerde, emekli maaşlarına ilişkin düzenlemenin parti tabanında da ciddi bir huzursuzluk yarattığı belirtiliyor. Bazı milletvekilleri, özellikle sahada emeklilerden yoğun tepki aldıklarını ve mevcut tabloyu savunmakta zorlandıklarını ifade ediyor. İktidar kanadında, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların artık görmezden gelinemeyecek boyuta ulaştığı değerlendirmeleri yapılıyor.

GÖZLER ERDOĞAN’DAYDI

Cumhur İttifakı içinde, emekli maaşlarına ilişkin güçlü bir adımın Erdoğan tarafından atılacağı beklentisi hakimdi. Ancak Erdoğan'ın yeni bir düzenlemeye yönelik kapıları tamamen kapatması, parti tabanında hayal kırıklığı yarattı. Kulislerde, bu sessizliğin sahadaki rahatsızlığı daha da artırdığı konuşuluyor.

Bazı AKP’li milletvekilleri, "Bu konu sürekli karşımıza çıkıyor. Emeklilere anlatmakta zorlanıyoruz" değerlendirmesinde bulunuyor.