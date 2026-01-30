Emekliler.gov.tr'ye erişilemiyor!

Milyonlarca emekliye kolaylık sağlaması için oluşturulan emekliler.gov.tr'ye ulaşılamıyor.

Kullanıcılar sorunun bir an önce giderilmesini talep ediyor.

EMEKLİLER.GOV.TR'YE ERİŞİM SORUNU

Pek çok avantajdan faydalanmak amacıyla hayata geçirilen "Dijital Emekli Kartı" oluşturma işlemlerinin tek adresi olan resmi web sitesine erişilememesi, açlık sınırının altında maaş alan emeklilerin mağduriyetini daha da derinleştiriyor.

Kullanıcılar, siteye giriş yapmak istediklerinde "ağ bağlantısı kesildi" veya "bağlantınız güvenli değil" gibi teknik uyarılarla karşılaşıyor.

EMEKLİLERE DARBE ÜSTÜNE DARBE

Çok sayıda yurttaş, sorunun giderilmesi için şikayet platformları üzerinden tepkisini dile getirdi.

Farklı tarayıcılar, cihazlar ve internet ağları üzerinden defalarca deneme yapılmasına rağmen, siteye hâlâ erişim sağlanamadığı ifade ediliyor.

CHP emekli zammının iptali için harekete geçti

"TEKNİK SORUNLAR NEDENİYLE MAĞDUR EDİLİYORUM"

Uzun süredir siteye giremediğini belirten bir emekli, "Bu kadar temel ve önemli bir hizmet sunan bir sitenin, bu devirde bu kadar uzun süre erişime kapalı olması oldukça tuhaf ve kabul edilemez bir durum. Emekli dijital kartımı kullanmak ve haklarımdan yararlanmak istiyorum; ancak teknik sorunlar nedeniyle mağdur ediliyorum" diyerek sorunun çözülmesini talep etti.

Başka bir emekli ise mağduriyetini şöyle ifade etti:

SGK tarafından kullanılan emekliler.gov.tr internet sitesine tüm gün boyunca Android telefonumdan Chrome üzerinden erişemiyorum. Siteye girmeye çalıştığımda “internet probleminiz var” şeklinde bir uyarı alıyorum ancak internet bağlantım açık ve başka sitelere sorunsuz girip yazışma yapabiliyorum."

“internet probleminiz var” "Bu siteye emekli kartı başvurusu yapmak için girmeye çalışıyorum fakat erişemediğim için işlemlerimi gerçekleştiremiyorum. Emekliler için önemli olan bu hizmete erişim sorununun acilen tespit edilip düzeltilmesini ve işlemlerimi sorunsuz şekilde yapabilecek duruma getirilmesini istiyorum."

Emekli olunca alınacak zamlı maaş ne kadar? Hesaplama uygulaması erişime açıldı

'DİJİTAL EMEKLİ KARTI' NEDİR?

Emekli yurttaşlarının kimliklerini dijital dünyada kolayca ibraz etmelerine imkan tanıyan "Dijital Emekli Kartı", aynı zamanda geniş bir indirim ve özel hizmet ağının anahtarı niteliğindedir.

Sistemde tanımlı olan kişiye özel QR kodlar, kullanıcıların kendilerine sunulan ayrıcalıklı fırsatlardan ve sosyal avantajlardan tek bir dokunuşla, hızlı ve güvenli bir şekilde yararlanmasını sağlamaktadır.