TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi kabul edilmişti. Devlet Bahçeli'nin de "sefalet ücreti" diyerek eleştirdiği ancak MHP'nin de oylarıyla kabul edilen AKP'nin teklifini CHP'liler Meclis'te protesto etmişti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir" diyerek en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkaran kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıklamıştı.

Özgür Özel emekli için atılacak sıradaki adımı açıkladı

CHP'DEN AYM'YE BAŞVURU

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarıldığını hatırlatan Günaydın, milyonlarca emekliyi ilgilendiren kanun teklifinin yasalaşmaması için hem TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda hem de Genel Kurul aşamasında sonuna kadar direndiklerini, CHP'li milletvekilleri olarak iki hafta boyunca 24 saat Meclis'te nöbet tutarak konuyu ülke gündeminden düşürmemeye çalıştıklarını aktardı.

"EMEKLİLER İÇİN İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR MAAŞ"

Tüm itirazlara rağmen düzenlemenin yasalaştığını söyleyen Günaydın, "Resmi Gazete'de yayımlanan bu düzenlemeyi TBMM Plan Bütçe Komisyonu üyemiz ve Karabük Milletvekilimiz Sayın Cevdet Akay bu sabah itibarıyla Anayasa Mahkemesine teslim etti. Biz bu yasanın iptalini ve yürürlüğünün durdurulmasını istiyoruz. Böylece idareye bu sefalet ücretinden vazgeçip tüm emekliler için insan onuruna yakışır bir maaş ve ücret düzeyini belirlemesi konusunda yeni bir fırsat vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

BAKAN TUNÇ'A TEPKİ

Günaydın, başvurularının Anayasa Mahkemesi tarafından öncelikle ele alınmasını ve bir an önce iptal edilmesini talep ettiklerini belirtti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Sivas programı sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımına ilişkin eleştirilerde bulunan Günaydın, bazı yargı bürokratlarının Tunç ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile yaptığı yürüyüşe tepki gösterdi. Günaydın, "AKP milletvekili, AKP il başkanıyla karlar altında romantik görüntüler veren Adalet Bakanı'nın yönettiği HSK'den bir adalet çıkar mı?" diye sordu.