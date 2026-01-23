Özgür Özel emekli için atılacak sıradaki adımı açıkladı

Yayınlanma:
Açlık sınırının altındaki 20 bin liralık ücretin en düşük emekli aylığı olarak yasalaşmasının ardından konuşan Özgür Özel emekli için atılacak sıradaki adımı açıkladı. Mücadele yerinin artık Meclis olmadığına dikkat çeken Özel, "Bu vicdansızlığı mutlaka Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz" dedi.

TBMM Başkanvekili MHP'li Celal Adan’ın yönettiği Genel Kurul'da en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifi kabul edildi. Devlet Bahçeli'nin de "sefalet ücreti" diyerek eleştirdiği ancak MHP'nin de oylarıyla kabul edilen AKP'nin teklifini günlerdir Meclis'te protesto eden CHP'liler duvarlara ve sıralara dövizler astı.

Meclis'te yaşananların ardından konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir" diyerek atacakları sonraki adımı açıkladı.

zgur-ozel-emekli-icin-atilacak-siradaki-adimi-acikladi-2.jpg

ÖZGÜR ÖZEL EMEKLİ İÇİN ATILACAK SIRADAKİ ADIMI AÇIKLADI

Özgür Özel, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkaran kararı Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacaklarını açıkladı.

zgur-ozel-emekli-icin-atilacak-siradaki-adimi-acikladi.jpg

Emekliye verilen ücretin Anayasa'nın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansızlık olduğunu vurgulayan Özel şunları söyledi:

"Bundan sonra bu mücadele artık Meclis’te değildir. Meclis evresi bitmiştir. Anayasa Mahkemesi evresi var, orayı biz takip edeceğiz. Ama esas bu mücadele bundan sonra sokaklardadır, meydanlardadır, emeklilerin yaşadığı her yerdedir. Emekliler ve emekçiler için grubumuz mücadeleyi meydanlarda, sokaklarda sürdürmeye devam edecektir. Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz."

Meclis’te 'emekli' protestosu: CHP döviz astı, AKP’li vekil kaldırdıMeclis’te 'emekli' protestosu: CHP döviz astı, AKP’li vekil kaldırdı

"Hem de Anayasa bilmiyorum ama insanca yaşam hakkından tutun da eşitlik ilkesine, adalete, hukuk devletine, sağlık hakkına, Anayasa'nın neredeyse tüm maddelerine aykırılık teşkil eden vicdansız bir kanundur. Bu vicdansızlığı mutlaka Anayasa Mahkemesi’ne götüreceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

