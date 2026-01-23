Meclis’te 'emekli' protestosu: CHP döviz astı, AKP’li vekil kaldırdı

CHP’li milletvekilleri, en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesini öngören kanun teklifinin görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu’nda tepkilerini sürdürdü. CHP Grubu, Genel Kurul’da oturdukları sıralara ve salonun duvarlarına emeklilerin yaşadığı ekonomik zorluklara dikkat çeken dövizler yerleştirdi. Bu dövizlere AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı müdahale ederek fotoğrafları kaldırdı.

Özgür Özel'den 'emekli aylığı' çağrısı: Devlet Bey raconu kessin

TBMM Başkanvekili Celal Adan’ın yönettiği birleşimde, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasına ilişkin Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’de Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmeleri devam ederken, CHP’li milletvekilleri düzenlemeyi protesto etti.

CHP sıralarına ve Genel Kurul duvarına asılan dövizlerde ayrıca, "Emekli günlük 33 lirayla geçinemiyor", "Emekliye geçim haktır, bir asgari ücret şarttır", "Emekli 1000 lira sadaka istemiyor" ve "Emekliyi aç, sefil bıraktınız" sözleri yer aldı.

AKP'Lİ CEYDA BÖLÜNMEZ ÇANKIRI FOTOĞRAFLARI KALDIRDI

Protesto, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı’nın kürsüde konuşma yaptığı sırada gerçekleşti. CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek ile CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, söz konusu dövizlerin fotoğraflarını Genel Kurul duvarına astı. AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise bu fotoğrafları yerinden kaldırdı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP’li milletvekilleri de ellerindeki dövizlerle ayağa kalkarak en düşük emekli maaşının 20 bin lira olması talebini protestoyla dile getirdi.

"SEÇİME KADAR SEFALET ÜCRETİ"

Protesto sırasında kürsüden konuşan CHP Kocaeli Milletvekili Yıldızlı, AKP’li milletvekillerinin tepkilerine ve dövizlerin kaldırılmasına tepki gösterdi.

Yıldızlı'nın açıklamasında, "Ya arkadaşlar neye kızıyorsunuz? Kızmaya gerek yok ki. Muhalefet ne yapacak? Müzakere kalmamış, iletişim kalmamış. Bir şekilde emeklilerin derdini anlatmak mecburiyetinde. Görsel olarak anlatmak mecburiyetinde, bu durumu buradan söylememiz gerekiyor. Emekliyi seçime kadar sefalet ücretiyle süründür, 'emeklilere seçim zamanında parayı verir, o oyu alırız.' Yani iktidar için uygun şartlar 'seçim şartları'dır. Emeklinin zor şartları değildir. Emeklilere buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Lütfen kandırılmayın. Lütfen kendi hakkınızı kendiniz savunun. Sizi düşünen bir iktidar yok, sizi düşünen bir iktidar olmadığı gibi sizin çok yaşadığınızı düşünen bir iktidar var" ifadeleri yer aldı.