Emekli olunca alınacak zamlı maaş ne kadar? Hesaplama uygulaması erişime açıldı
Yayınlanma:
Milyonlarca çalışan ve emekli adayı için beklenen veri girişi tamamlandı. SGK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların, emekli olduklarında alacakları tahmini "zamlı" maaş verileri e-Devlet sistemine yüklendi.

28 Ocak 2026 itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu, sistemlerini güncelleyerek Ocak ayı zam oranlarını hesaplama robotuna dahil etti.

Özellikle 2026 yılı başında en düşük emekli maaşının 20.000 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte, tahmini maaş robotundaki rakamlar da bu yeni taban seviyeye göre revize edildi.

KİMLER BAKABİLİR?

Gelecekteki maaşını merak eden her sigortalı bu hizmetten yararlanamıyor; sistemin bir "eşik" şartı bulunuyor.

İşte hesaplama ekranına erişim kriterleri:

Prim Gün Şartı

Tahmini maaşınızı görebilmeniz için en az 3.600 gün (10 yıl) prim ödemenizin sistemde görünmesi gerekiyor.

Aylık Bağlanma Oranı (ABO): Sistemde prim yattığı sürece maaşınız her ay güncelleniyor. ABO ise yıllık ortalama 2 puan artış göstererek emeklilikteki gelirinizi yukarı çekiyor.

Statü Farkı

SSK (4A), Bağ-Kur (4B) ve Emekli Sandığı (4C) statüsündeki tüm çalışanlar kendi sekmeleri üzerinden güncel verilerine ulaşabiliyor.

'ASGARİ' TUZAĞINA VE ELDEN ÖDEMEYE DİKKAT!

Maaş verileri e-Devlet’e yansırken uzmanlar, çalışanları hayati bir konuda uyarıyor: Eksik bildirilen primler. Bazı işletmelerin, çalışanlarına gerçek maaşlarını ödeyip SGK primlerini asgari ücret üzerinden yatırması, emeklilikte ciddi hak kayıplarına yol açıyor.

Primi en düşük seviyeden yatan bir çalışan, ne kadar uzun süre çalışırsa çalışsın, emekli olduğunda en düşük emekli maaşı olan 20.000 TL sınırında kalıyor. Kendi hak ve menfaatlerinizi korumak adına SGK primlerinizin gerçek kazancınız üzerinden gösterilmesini talep etmeniz, gelecekteki alım gücünüz için en kritik adım.

ADIM ADIM SORGULAMA

Maaşınızın ne kadar olduğunu (veya olacağını) kontrol etmek için şu teknik adımları izleyebilirsiniz:

Sisteme Giriş: e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

Arama Çubuğu: Ana sayfadaki arama kısmına statünüze göre şunları yazın:

SSK için: "4A Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama"

Bağ-Kur için: "4B Emekli Aylık Bilgisi Hesaplama"

Memurlar için: "4C Emekli Maaşı ve İkramiye Hesaplama"

Sonuç Ekranı

Çıkan sekmeye giriş yaptığınızda sistem otomatik olarak prim günlerinizi ve kazançlarınızı hesaplayarak, "Bugün emekli olsanız alacağınız maaş" bilgisini ekranınıza yansıtacaktır.

