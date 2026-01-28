Emekliye 1 maaş ve kurbanlık tutarında ikramiyeyi açıkladı: Kulislerde konuşulanı anlattı

Ekonomist Muhammet Bayram, gözü kulağı 2026 bayram ikramiyesi açıklamalarında olan milyonlarca emekliye haberi verdi. Katıldığı bir yayında konuşan Bayram, ikramiye tutarlarına yönelik beklentileri ve kulis bilgilerini paylaştı.

EMEKLİYE 1 MAAŞ VE KURBANLIK TUTARINDA İKRAMİYEYİ AÇIKLADI

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 yılı bayram ikramiyelerine dair önemli değerlendirmelerde bulunan Muhammet Bayram, Ramazan Bayramı'nda bir maaş tutarında, Kurban Bayramı'nda ise en az 5 bin TL ödeme yapılmasının "önünde bir engel olmadığını" belirtti.

Kurban Bayramı'nda emeklinin küçük bir hayvan alabileceği kadar bir ikramiye verilmesinin daha doğru olacağını ifade eden Muhammet Bayram, Ramazan ayında yaşanan artışlara da dikkat çekti. Ramazan ayında gıda fiyatlarındaki artışın önlenemediğini ifade eden Bayram, verilecek ikramiyenin düşük gelir grubundaki emekli için bir maaş tutarında olması gerektiğini söyledi.

Bayram ikramiyesinin tüm emeklilere aynı tutarda ikramiye verilmesinin yeniden ele alınabileceğini söyleyen Bayram "100 bin TL maaş alan da alıyor, 20 bin TL alan da. Düşük maaş alanlara daha yüksek, yüksek maaş alanlara daha düşük ikramiye verilmesi daha yerinde olabilir." dedi.

KULİSLERDE KONUŞULANI ANLATTI

Emekli maaşlarındaki artışlara ve banka promosyonlarının etkisine dikkat çeken Bayram, en küçük artışın bile emekliler için önemli olduğunun altını çizdi. Bu nedenle endüşük emekli aylığına yapılan zam için '2 bin lira ne fark eder' denilmemesi gerektiğini ifade eden Bayram, "Bir pazar açığı çıktı. 1 lira bile onların avantajına" dedi.

Kulislerde halihazırda 4 bin lira olan ikramiyelerin 5 bin ila 5 bin 500 liraya çıkarılacağı konuşulduğunu ifade eden Bayram, ikramiyelere yapılan zammın ne kadar yeterli olduğuna da değindi.

Bayram, kulislerde konuşulanları şu şekilde anlattı:

"Şu anda 4.000 TL alınıyor ama 5.000 TL'ye yükseltilmesi konuşuluyor. 5.000 TL bile yeterli mi, tartışılır. Kulislerde konuşulan, bayram başına en az bir ikramiye olacağı yönünde."

Emekiye Ramazan ayında temel gıda harcamaları için kart verilmesini de öneren Bayram, ikramiyelerin her durumda geçici bir çözüm olduğunu şöyle anlattı:

"Ramazan ayında gıda fiyatları artıyor. Aynı hurma, aynı peynir, aynı zeytin ama fiyatlar yükseliyor. Bunları konuşmamız lazım. Bayram ikramiyesi geçici bir çözüm. Emekliye bir kart verilip temel gıdada KDV alınmaması gibi çözümler olabilir ama bu destekler yüksek maaş alana değil, düşük gelirliye olmalı. Fahiş fiyatla mücadelede denetimler var ama cezalar caydırıcı değil. Avrupa'da böyle yapan bir daha ticaret yapamıyor. Bizde de benzer yaptırımlar olmalı."

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyelerinin ne zaman yatırılacağını da konuşan Bayram, "Bayramdan önce, o ayın maaşıyla birlikte yatırılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı ödeniyor. 5.000 TL olursa yıllık toplam 10.000 TL olur" dedi.

Gündemde olan vatandaşlık maaşı çalışmalarına da değinen Bayram, sistemin işleyişini şu sözlerle açıkladı:

"Hane geliri asgari ücretin altındaysa devlet tamamlayacak. Tüm sosyal yardımlar tek çatı altında toplanacak"

İkramiyelerden tüm emeklilerin yararlanabildiğini hatırlatan Bayram; dul ve yetim aylığı alanların ise sahip oldukları hisse oranlarına göre ödeme alacaklarını belirtti.

Son olarak banka promosyonlarının emekliler için önemli bir hak olduğunu vurgulayan Bayram, banka değişikliğinin E-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade ederek şu tavsiyelerde bulundu:

"Promosyon emeklinin hakkı. Banka değiştirirken kalan süreye göre eski bankaya iade yapılır, yeni bankayla yeni bir promosyon anlaşması yapılır. Bankalar arasında ciddi farklar var, emekliler gezip araştırmalı"