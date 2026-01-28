Bakan Göktaş'ın kiralık araç ihalesi ortaya çıktı: Emekliye şükür AKP'li isme çok şükür

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş’ın kullanımı için kiralanacak aracın ihalesine ilişkin teknik şartnamede, makam aracının sahip olması gereken özellikler ayrıntılı biçimde yer aldı.

BAKAN GÖKTAŞ'IN KİRALIK ARAÇ İHALESİ ORTAYA ÇIKTI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, şartnamede makam otomobilinin; en az 2023 model, en fazla 50 bin kilometrede, dizel ve otomatik şanzımanlı olması istendi. Aracın silindir hacminin en az 2900 cc, motor gücünün ise 240 kw’tan (340 beygir) az olmaması şartı getirildi.

Piyasada bu teknik özellikleri Mercedes S 400 4MATIC veya Audi A-8 gibi lüks segmentteki araçların karşılaması dikkat çekerken makam aracının 24 saat esasına göre hizmet vereceği ve herhangi bir kilometre sınırının olmayacağı da bildirildi.

Şartnamede ’Makam aracı 24 saat hizmet verecek ve kilometre sınırı olmayacaktır’ denildi.

Şartnamede sadece makam aracı değil, koruma ve hizmet faaliyetleri için de araç temini yer aldı. Koruma ekiplerinin kullanımı için; 4 adet yabancı menşeli (en az 1968 cc ve 150 kw) ve 1 adet yerli menşeli (en az 1968 cc ve 147 kw) araç kiralanacağı belirtildi. Filoda ayrıca 14 adet yerli sedan araç ile 5 adet mobil sosyal hizmet aracı yer alıyor. Kabinedeki bakanlara tahsis edilen yerli otomobil Togg’un ise bu kiralama sürecinin dışında kaldığı görüldü.

Deniz Ayhan'ın aktardığına göre, 53 milyon liralık kiralama ihalesinin kazananı da netleşti. Söz konusu araçların, daha önce AKP’den milletvekili adayı olan iş insanı Mehmet Kaya’ya ait şirketten kiralanacağı ortaya çıktı.

Bakanlık, geniş kapsamlı bu araç filosunu bir yıl boyunca sosyal hizmet operasyonları ve makam hizmetleri için kullanacak.