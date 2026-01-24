Sarayın yolunu yapan durmuyor: Kamudan bir ihaleyi daha kaptı

Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının 16 kilometrelik yolununu yapan AKP Trabzon eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Keleş, bu kez de Aydın'da ihaleyi aldı.

KAMUDAN BİR İHALEYİ DAHA KAPTI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Aydın Şehir Geçişi ve Aydın Çevre Otoyolu ihalesi, AKP'li İsmail Keleş’in sahibi olduğu Sarıosmanoğlu İnşaat’a verildi. Pazarlık usulüyle yapılan ve 6 firmanın katıldığı ihalede şirketle 2 milyar 78 milyon 999 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İhale, 15 Aralık 2025’te Aydın Şehir Geçişi ve Çevre Otoyolu ile bağlantı yolları ve kavşakların yapımını kapsadı.

Sarıosmanoğlu İnşaat, daha önce de Marmaris Okluk Koyu’nda inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının yol yapımını üstlenmiş, bu iş için 2022 yılında 32 milyon TL ödeme almıştı.

Söz konusu projede 16 kilometrelik yol yapılmış ve bölgede asfalt tesisi kurulmuştu.

SARAYIN YOLUNU YAPAN DURMUYOR

Sarıosmanoğlu İnşaat’ın 2020 yılından bu yana kamudan aldığı ihalelerin toplam tutarının yaklaşık 7,5 milyar TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Şirketin sahibi İsmail Keleş, geçmişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için söylediği “Türkiye’nin çehresini değiştiren isim. Bugün insanlar demokratik zeminde huzur içinde yaşıyorsa bunun mimarı Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızdır” sözleriyle akıllarda kalmıştı.