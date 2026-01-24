Sarayın yolunu yapan durmuyor: Kamudan bir ihaleyi daha kaptı

Yayınlanma:
Marmaris Okluk Koyu’ndaki Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayın yolunu yapan durmuyor. Sarıosmanoğlu İnşaat'ın sahibi AKP'li İsmail Keleş, kamudan bir ihaleyi daha kaptı. 2020'den bu yana aldığı kamu ihalelerinin tutarı 7.5 milyar liraya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının 16 kilometrelik yolununu yapan AKP Trabzon eski İl Başkan Yardımcısı İsmail Keleş, bu kez de Aydın'da ihaleyi aldı.

KAMUDAN BİR İHALEYİ DAHA KAPTI

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Aydın Şehir Geçişi ve Aydın Çevre Otoyolu ihalesi, AKP'li İsmail Keleş’in sahibi olduğu Sarıosmanoğlu İnşaat’a verildi. Pazarlık usulüyle yapılan ve 6 firmanın katıldığı ihalede şirketle 2 milyar 78 milyon 999 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

sarayin-yolunu-yapan-durmuyor-kamudan-bir-ihaleyi-daha-kapti-4.jpg

İhale, 15 Aralık 2025’te Aydın Şehir Geçişi ve Çevre Otoyolu ile bağlantı yolları ve kavşakların yapımını kapsadı.

sarayin-yolunu-yapan-durmuyor-kamudan-bir-ihaleyi-daha-kapti-3.jpg

Sarıosmanoğlu İnşaat, daha önce de Marmaris Okluk Koyu’nda inşa edilen Cumhurbaşkanlığı yazlık sarayının yol yapımını üstlenmiş, bu iş için 2022 yılında 32 milyon TL ödeme almıştı.

sarayin-yolunu-yapan-durmuyor-kamudan-bir-ihaleyi-daha-kapti-2.jpg

Söz konusu projede 16 kilometrelik yol yapılmış ve bölgede asfalt tesisi kurulmuştu.

SARAYIN YOLUNU YAPAN DURMUYOR

Sarıosmanoğlu İnşaat’ın 2020 yılından bu yana kamudan aldığı ihalelerin toplam tutarının yaklaşık 7,5 milyar TL’ye ulaştığı belirtiliyor.

Trabzon Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi Cengiz'e gitti! Dolgu alana yapacak milyarlar alacakTrabzon Yeni Havalimanı'nın dev ihalesi Cengiz'e gitti! Dolgu alana yapacak milyarlar alacak

Şirketin sahibi İsmail Keleş, geçmişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için söylediği Türkiye’nin çehresini değiştiren isim. Bugün insanlar demokratik zeminde huzur içinde yaşıyorsa bunun mimarı Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımızdır” sözleriyle akıllarda kalmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

