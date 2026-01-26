Emekliye en az yüzde 25 zam! Bayramdan önce netleşecek

Emekli maaş zammında aradığını bulamazken bayram ikramiyeleri için ilk zam haberleri kulislerden sızmaya başladı. En az yüzde 25'lik zam ihtimali konuşulmaya başlanırken ekonomi yönetiminin bütçe hazırlığında temkinli davrandığı öğrenildi.

EMEKLİYE EN AZ YÜZDE 25 ZAM!

CNN Türk'ün haberine göre emeklinin bayram ikramiyelerine yönelik iki farklı artış senaryosu kulislerde konuşulmaya başlandı. Yapılması beklenen düzenleme ile Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılacak ikramiyenin 5 bin TL ile 5 bin 500 TL aralığında yeniden belirlenebileceği ifade ediliyor.

Edinilen bilgilere göre, olası artış seçenekleri bütçe dengeleri, ekonomik göstergeler ve emeklilerin beklentileri doğrultusunda değerlendiriliyor. Nihai kararın, ilgili bakanlıkların yapacağı çalışmaların ardından netleşmesi bekleniyor.

Kulislerde ağırlıklı olarak hâlihazırda 4 bin lira olarak ödenen emekli bayram ikramiyelerine yüzde 25 oranında zam yapılması ve tutarın 5 bin liraya yükseltilmesi konuşuluyor.

Emeklilerin bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılaması için uygulamaya alınan bayram ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde emeklilerin hesaplarına yatırılıyor. Olası artışın hayata geçmesi halinde emekliler, iki bayramda toplam 10 bin lira ikramiye almış olacak.

EMEKLİ 5 BİN LİRAYLA NE YAPABİLİR?

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi planlanan 5 bin TL’lik bayram ikramiyesinin artan enflasyon ve yükselen yaşam maliyetleri karşısında "5 bin TL bugün neye yetiyor? 5 bin 500 TL’ye çıkması emeklinin cebinde neyi değiştirir?" soruları akıllara gelirken yanıt şöyle oldu:

Harcama Kalemi İçerik / Örnekler Yaklaşık Tutar Değerlendirme Temel Gıda – Bayram Alışverişi 1 kg kırmızı et, 5 kg tavuk, bakliyat, yağ, şeker, bayramlık tatlı (orta boy baklava) 3.500 – 4.000 TL Bayram sofrası kuruluyor ancak kısa süreli Giyim – Ayakkabı 1 çift orta kalite ayakkabı veya 1 pantolon + 1 gömlek + basic tişört 2.500 – 4.000 TL Torunlara küçük hediyeler mümkün, büyük alışveriş zor Sağlık – İlaç 2–3 aylık reçeteli ilaç farkları 1.000 – 1.500 TL Kronik hastalar için ikramiye zorunlu harcamaya dönüşüyor Faturalar (1 Ay) Elektrik (~600 TL) + Doğalgaz (~1.200–1.500 TL) + Su & iletişim (~400 TL) 2.200 – 2.500 TL İkramiyenin yarıdan fazlası faturalara gidiyor Ulaşım – Bayram Ziyareti Şehirler arası otobüs gidiş–dönüş (tek kişi, erken alınırsa) 1.200 – 1.800 TL Aile ziyareti mümkün ama sınırlı

5 bin TL’lik bayram ikramiyesi, emeklinin bayram masrafını karşılıyor ancak artan gıda, fatura ve sağlık giderleri karşısında kalıcı bir rahatlama sağlamıyor.

BAYRAMDAN ÖNCE NETLEŞECEK

Türkiye genelinde yaklaşık 18 milyon emekliyi kapsayan bayram ikramiyelerine ilişkin düzenlemenin yasalaşması durumunda, milyonlarca emeklinin bütçesine önemli bir katkı sağlanması bekleniyor.

Bayram ikramiyesinden; SGK’dan emekli maaşı alanlar, yaşlılık, vazife malullüğü, malullük ve ölüm aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri sahipleri, şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ile terörden zarar gören sivil vatandaşlar ve hak sahipleri yararlanacak. Dul ve yetim maaşı alanlar ise aldıkları maaş oranında ikramiye ödemesi alacak.

Bayram ikramiyelerine yapılması planlanan artışa ilişkin resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde gemesi nihai zammın ise bayramdan önce netleşmesi bekleniyor.

BAYAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Edinilen bilgilere göre, normal emekli aylığı ödeme günü 25, 26, 27 ve 28 olan BAĞ-KUR emeklilerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 9 Mart Pazartesi günü hesaplarına yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında aylık alan emekliler ise ikramiyelerini 10 Mart Salı günü alacak.

SSK emeklileri için ise ödemelerin tahsis numarasının son hanesine göre yapılacağı bildirildi. Buna göre SSK emeklileri üç ayrı gruba ayrılacak ve ikramiye ödemeleri kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Yetkililer, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin sistemli ve yoğunluk yaşanmadan dağıtılması amacıyla bu yöntemin uygulanacağını belirtiyor.