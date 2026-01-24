Emeklinin kaderini belirleyecek kurula 168 vekil katılmadı!

Yayınlanma:
TBMM’de kabul edilen düzenlemeyle en düşük emekli aylığı 20 bin TL’ye çıkarılırken, muhalefetin asgari ücret düzeyindeki artış talebi reddedildi; oylamaya iktidar ve muhalefetten toplam 168 milletvekilinin katılmaması dikkat çekti.

TBMM Genel Kurulu, AKP tarafından sunulan ve en düşük emekli aylığının 20 bin TL’ye çıkarılmasını öngören Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini kabul etti. Yapılan oylamada teklif, 243 kabul, 179 ret oyuyla yasalaşırken, oylamaya 85 iktidar ve 83 muhalefet milletvekili katılmadı.

Meclis’te 'emekli' protestosu: CHP döviz astı, AKP’li vekil kaldırdıMeclis’te 'emekli' protestosu: CHP döviz astı, AKP’li vekil kaldırdı

Düzenleme, emekliler ve muhalefet partileri tarafından yetersiz bulunurken, iktidarın kamuoyundan gelen taleplere kulak tıkadığı yönünde eleştirilere neden oldu. CHP başta olmak üzere birçok siyasi aktör, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini savunmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Meclis’te yaptığı açıklamalarda bu çağrıyı yinelemişti.

meclis.jpg

Teklifin görüşmeleri sırasında CHP’li milletvekilleri, en düşük emekli maaşının asgari ücretle birlikte 39 bin TL’ye yükseltilmesi ve tüm emekli aylıklarında iyileştirme yapılması talebiyle TBMM Genel Kurulu’nda nöbet eylemi başlatmıştı. Ancak yapılan oylama sonucunda muhalefetin talepleri karşılık bulmadı ve düzenleme, en düşük emekli aylığının 20 bin TL olarak belirlenmesiyle kabul edildi.meclis2.jpg

168 VEKİL OYLAMAYA KATILMADI

Kanun teklifinin ilgili maddesinin onaylanmasının ardından Genel Kurul, farklı düzenlemeler içeren teklifin görüşmelerini tamamladı ve ilk 8 madde de kabul edildi.

Meclis'teki genel kurula katılmayan vekillerin sayı ise dikkat çekti. Oylamaya 85 iktidar ve 83 muhalefet milletvekili katılmadı. Oylamaya katılmayan vekil sayısında 54 vekille AKP birinci olurken onu 47 vekille DEM, 26 vekille MHP ve 14 vekille CHP takip etti. Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DBP'den de hiçbir vekilin oylamaya katılmadığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

