Emekli ikramiyesi yıllık 11 bin lira oluyor: Dilekçe verecekler dikkat

Mart ayına denk gelen Ramazan Bayramı öncesinde milyonlarca vatandaş, emekli maaşı ikramiye ödemelerine odaklandı. Bu yıl ikramiyelerin her bir bayram için 5 bin 500 TL’ye çıkarılması ve yıllık toplamın 11 bin TL’yi bulması bekleniyor. İşte adım adım emeklilik ve ikramiye süreci...

Emekliye bayram ikramiyesi ne kadar olmalı? Kulislerde konuşulan zamlı tutarı anlattı

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR VE NE ZAMAN?

Emeklilerin en çok merak ettiği "EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?" sorusu için kulislerde 5.000 - 5.500 TL bandı öne çıkıyor. Ödemelerin yapılacağı emekli ikramiye tarihleri ise Ramazan Bayramı takvimine göre şekillendi:

Ramazan Bayramı İkramiyesi

15-19 Mart 2026 tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı İkramiyesi

Mayıs ayının ilk haftasında ödenmesi öngörülüyor.

Nasıl öğreniliyor?

Vatandaşlar ödemelerini e-Devlet üzerinden emekli bayram ikramiye sorgulama ekranından takip edebilecek.

EMEKLİ OLMAK İÇİN NEREYE VE NASIL BAŞVURULUR?

Yeni emekli olacaklar için emekli ikramiyesi dilekçe nereye yazılır? sorusunun cevabı Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) veya e-Devlet’tir. Emekli ikramiyesi dilekçe nasıl yazılır noktasında ise e-Devlet üzerindeki hazır emekli dilekçe formu en hızlı çözümdür.

İşten Ayrılış

Özel sektör çalışanlarının öncelikle emekli olmak için işyerine verilen dilekçe ile çıkışlarını yapmaları gerekmektedir.

Resmi Başvuru

Ardından kurum için emekli olmak için dilekçe örneği doldurularak tahsis talebinde bulunulur.

Zamanlama

Dilekçe verdikten sonra ne zaman emekli olurum? Kanun gereği, dilekçeyi verdiğiniz ayı takip eden ayın birinden itibaren emekli maaşınız hesaplanmaya başlar.

İKRAMİYE HAKKI İÇİN "KRİTİK TARİH" UYARISI

Emekli ikramiyesi dilekçe ne zaman verilmeli? Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilmek için en geç 28 Şubat 2026 tarihine kadar başvurunun tamamlanması şart. Eğer başvurunuz Mart ayına sarkarsa, Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkını kaybeder, ancak Mayıs ayındaki Kurban Bayramı ikramiyesini alabilirsiniz. Kurban Bayramı ödemesi için ise son tarih 30 Nisan 2026'dır.

TARİH BELLİ OLDU MU?

Emekli ikramiye ne zaman yatacak diye bekleyenler için Mart ayının ortası (15-19 Mart) ödeme haftası olarak işaretlenmiş durumda.

Başvurularını Şubat ayı bitmeden tamamlayan tüm yeni emekliler, 5.500 TL’lik ilk ikramiyeden yararlanabilecek.