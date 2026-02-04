Bahçeli "asla gündemde yok" demişti: Erken seçim anketinin sonuçları belli oldu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına kapıyı kesin bir dille kapatmasının ardından yayımlanan güncel anket verileri, kamuoyunun bu konudaki beklentisinin farklı olduğunu ortaya koydu. Asal Araştırma’nın Ocak 2026 verilerine göre, her iki vatandaştan biri erken seçim yapılması gerektiği yönünde görüş bildiriyor.

BAHÇELİ: "ERKEN SEÇİM EZBERİ SİYASİ AHMAKLIKTIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrılarına yanıt veren Devlet Bahçeli, seçim takviminin net olduğunu ve herhangi bir tarih değişikliğinin söz konusu olmayacağını belirtti. Bahçeli bu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır. CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır"

ANKET SONUÇLARI: YURTTAŞLARIN YÜZDE 54,4'Ü SANDIK İSTİYOR

Asal Araştırma 16-24 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara yöneltilen "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle şekillendi:

Erken Seçim İsteyenler: Yüzde 54,4

Seçime Karşı Çıkanlar: Yüzde 38,0

Fikri Olmayanlar: Yüzde 7,6

Araştırma sonuçları, hükümet ortağı MHP'nin "gündemimizde yok" açıklamasına rağmen, seçmen nezdinde erken seçim talebinin ağırlık kazandığını gösteriyor.