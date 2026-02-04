Bahçeli "asla gündemde yok" demişti: Erken seçim anketinin sonuçları belli oldu

Bahçeli "asla gündemde yok" demişti: Erken seçim anketinin sonuçları belli oldu
Yayınlanma:
MHP lideri Devlet Bahçeli, erken seçim çağrılarını "siyasi ahmaklık" olarak nitelendirip kapıları kapatırken, Ocak 2026 tarihli son anket, vatandaşların yüzde 54,4'ünün erken seçim istediğini ortaya koydu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim tartışmalarına kapıyı kesin bir dille kapatmasının ardından yayımlanan güncel anket verileri, kamuoyunun bu konudaki beklentisinin farklı olduğunu ortaya koydu. Asal Araştırma’nın Ocak 2026 verilerine göre, her iki vatandaştan biri erken seçim yapılması gerektiği yönünde görüş bildiriyor.

BAHÇELİ: "ERKEN SEÇİM EZBERİ SİYASİ AHMAKLIKTIR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in erken seçim çağrılarına yanıt veren Devlet Bahçeli, seçim takviminin net olduğunu ve herhangi bir tarih değişikliğinin söz konusu olmayacağını belirtti. Bahçeli bu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı’nın erken seçim ezberine takılması ve şahsıma beyhude çağrılar yapması tam bir siyasi ahmaklıktır. Seçimin ne zaman yapılacağı bellidir. Erken seçim diye bir şey asla gündemde yer almayacaktır. CHP Genel Başkanı, seçim kapısını arala diye mırıldansa da, bizim Cumhur İttifakı olarak aralayacağımız kapı Türk ve Türkiye Yüzyılının cümle kapısıdır"

Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'ye erken seçim yanıtı!Son Dakika | Özgür Özel'den Bahçeli'ye erken seçim yanıtı!

ANKET SONUÇLARI: YURTTAŞLARIN YÜZDE 54,4'Ü SANDIK İSTİYOR

Asal Araştırma 16-24 Ocak 2026 tarihleri arasında 26 ilde gerçekleştirdiği kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. 2 bin kişiyle yapılan ankette vatandaşlara yöneltilen "Sizce erken genel seçim yapılmalı mı?" sorusuna verilen yanıtlar şöyle şekillendi:

Erken Seçim İsteyenler: Yüzde 54,4

Seçime Karşı Çıkanlar: Yüzde 38,0

Fikri Olmayanlar: Yüzde 7,6

asal.jpg

Araştırma sonuçları, hükümet ortağı MHP'nin "gündemimizde yok" açıklamasına rağmen, seçmen nezdinde erken seçim talebinin ağırlık kazandığını gösteriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Altın tekrar kritik eşiği geçti!
Meteoroloji tarih vererek uyardı: Yeni yağış dalgası geliyor
Meteoroloji tarih vererek uyardı
Yeni yağış dalgası geliyor
TFF'den beklenen Skriniar kararı geldi
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı: Bankalar teker teker açıkladı
Bankalar teker teker tutarları açıkladı
Emekli promosyon yarışı iyice kızıştı
2 dev AVM satıldı: 350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
2 dev AVM satıldı
350 milyon euroluk ödeme peşin yapıldı
Yemekten sonra yürüyüş mü aç karnına koşmak mı?
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı geçip nasıl şampiyon olacağını açıkladı
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
İsviçreli dev bankadan gümüş uyarısı!
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
Dünyanın en tüylü yırtıcısı patilerini neden saklıyor?
AKP emekliye refah payı için "Gabar'ı bekleyin" dedi
Türkiye
Erkeklerde kalp krizi riski! Kritik eşik açıklandı
Erkeklerde kalp krizi riski! Kritik eşik açıklandı
Rıza Akpolat Aziz İhsan Aktaş davasında hakim karşısında: İşte savunmasının tam metni
Rıza Akpolat Aziz İhsan Aktaş davasında hakim karşısında: İşte savunmasının tam metni
Türk ekibi 5 günde Antarktika'ya vardı
Türk ekibi 5 günde Antarktika'ya vardı