CHP'li Murat Bakan Yerlikaya'nın karnesini altı başlıkta çıkardı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, katıldığı bir televizyon programında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı sert sözlerle eleştirdi. Özel, Sarıyer’deki CHP İlçe Başkanlığı binasına yapılan biber gazlı müdahaleyi hatırlatarak, “polisin, ailesini tehdit eden bir şahsı binaya soktuğunu” söyledi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın isim vermeden yaptığı “kifayetsiz muhteris” paylaşımına ise CHP’den resmi bir karşılık geldi. CHP İçişleri Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Yerlikaya’nın tutumunu sert sözlerle eleştirdi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı, devletin en icracı makamlarından biridir. Vatandaşın gözünde devlet denince akla gelen ilk otorite; köyde jandarma, şehirde polis, sahada mülki idare amiridir. Böyle bir makamın sahibinden beklenen, sosyal medya üzerinden edebi sözlerle polemik yürütmek değil; icraat üretmek, sorunlara çözüm bulmaktır.”

ALTI BAŞLIKTA ELEŞTİRİ

CHP’li yönetici, Bakan Yerlikaya’nın göreve geldiğinden bu yana başta güvenlik ve göç politikası olmak üzere birçok alanda başarısız olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Göreve geldiğin günden bugüne:

• Suç ve suçluyla mücadelede sokaklarımız her gün yeni bir cinayet haberiyle sarsıldı. Organize suç örgütleri 18 yaş altına kadar indi, mahalle çeteleri ülkenin dört bir yanını sardı.

• Kadın cinayetleri sistematik olarak devam ediyor ve her geçen gün artıyor.

• Uyuşturucuda Türkiye artık sadece transit ülke değil, aynı zamanda hedef ülke! Uyuşturucu kullanımı 11-12 yaşındaki çocuklara kadar düştü, kırsaldan kentlere kadar yayıldı. Siz bu tablo karşısında etkisizsiniz!

• Göç politikasında Suriye’de dengeler değişmesine rağmen hâlâ milyonlarca Suriyeli ülkemizde. Geri dönüş için gereken hiçbir adım atılmadı, yasadışı göç hız kesmeden devam ediyor.

• Terörle mücadelede sosyal medya mesajlarını takip etmekle övünen birimler, terör örgütlerinin internet üzerinden örgütlenmesini, 16 yaşındaki çocukları aralarına katmasını engelleyemiyor. İzmir’de kahraman polislerimizi şehit verdik, günlerdir acısını yüreğimizde yaşıyoruz. Hesabını veren yok!

• Polis ve Jandarma intiharları artıyor, teşkilatlarda moral çöküntüsü her geçen gün derinleşiyor.”

CHP'li Bakan, eleştirileri şöyle sürdü:

“'Bakan' olarak tüm bu konulara sessizliğiniz de 'asaletinizden' değil acziyetinizden.

Sizin göreviniz on binlerce polisi ana muhalefet partisinin il binasına yığmak değildir!

Yasadışı göçmenleri sınır dışı etmek yerine milletin vekillerine barikat yaptırmak değildir!

Kanuna aykırı şekilde sicilsiz, numarasız, siyah tişörtlü kişileri toplumsal olaylarda görevlendirmek hiç değildir! İçişleri Bakanı, bir sosyal medya fenomeni değildir. Onun kişiliğini ve ahlakını gösterecek olan edebî sözler değil, icraatlarıdır. Siz, Cumhuriyet tarihinin en başarısız İçişleri Bakanlarından biri olarak tarihe geçeceksiniz!”"

Bakan, son olarak Yerlikaya’ya makamın geçiciliği hatırlattı:

“Bu makamlar kimsenin şahsi koltuğu değildir. Devletin makamı, milletin emaneti olan görevlerdir. Kimse bu makamlarda kalıcı değildir. Gün gelir, bu koltuk da gider. Siz de bilmelisiniz ki; siyasi ahlaktan, hukuktan ve devlet ciddiyetinden uzak davranışların hesabı, günü geldiğinde mutlaka sorulur.”

NELER OLMUŞTU?

Özgür Özel, dün katıldığı canlı yayında şunları ifade etmişti:

"Ali Yerlikaya sen kimsin CHP'ye itibar suikastı yaptırıyorsun. Anneme söven, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına soktular. Bu makamlar değişecek el değiştirecek, o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır. Günü gelecek utandıracağım seni"

Yayının ardından da Yerlikaya X hesabından şunları sarf etmişti: