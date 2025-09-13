Murat Emir'den Ali Yerlikaya'nın 'muhteris' açıklamasına çok sert 'müsamere' yanıtı!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün katıldığı bir TV yayınında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki gösterdi. Özel, polisin biber gazı ile bastığı CHP'nin Sarıyer'deki binasına ailesini tehdit eden bir şahsın sokulduğunu ifade etti.

Yerlikaya'nın isim vermeden 'kifayetsiz muhteris' açıklamasına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'den çok sert tepki geldi.

Emir, X hesabından şunları ifade etti:

Kendisi İçişleri Bakanı… Ama hangi işlerle uğraştığına bakın!

Ülkenin ana muhalefet partisini, son seçimlerin birinci partisini hedef alıyor. İl binamızı kuşatıyor, kayyumlarını ve trollerini korumak için tam beş bin polisi sokaklara yığıyor. Milletvekillerine gaz sıktırıyor. Darbe girişimlerine ortak darbeciye koçbaşı olup, hukuk yerine zorbalığa bel bağlıyor.

Devletin bütün imkanlarını ve aklını CHP’nin iktidar yürüyüşünü darbe girişimiyle durdurmaya yönlendirmeselerdi, belki de aynı gün İzmir’de iki kahraman polisimizin şehit edilmesine zemin hazırlayan terör örgütlerinin dijital ortamlarda palazlanması fark edilebilirdi. Ama onlar güvenliği değil, darbeyi planladılar.

Halkın can güvenliğini değil, iktidarlarının bekasını düşündüler. Polisi, hakimi, valiyi bir parti devletinin aparatına çevirdiler. Sonra da müsamereden fırlamış gibi verdikleri cevaplarla kabahatlerini örtmeye çalışıyorlar.

Ama nafile! Gerçek apaçık ortada: Bu bakan güvenlikten değil, darbeden yana; halkın huzurundan değil, iktidarın zorbalığından yana.