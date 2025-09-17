CHP'den Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki
Yayınlanma:
CHP'li Murat Emir, emekli Albay Orkun Özeller'in MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yönelik ifadeleri nedeniyle tutuklanmasına tepki gösterdi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, emekli Albay Orkun Özeller'in tutuklanmasına tepki gösterdi.
Son Dakika | Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
CHP'Lİ MURAT EMİR'DEN ORKUN ÖZELLER'İN TUTUKLANMASINA TEPKİ
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Terörsüz Türkiye adı verilen süreci üzerinden eleştiren emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı.
CHP'li Murat Emir Özeller'in tutuklanmasına şöyle tepki gösterdi:
- "Emekli Albay Orkun Özeller’in tutuklanması, eleştiri ve endişe hakkının demokratik bir toplumda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Endişelerini dile getirenler, hele ki böylesi önemli bir meselede, ister sert bir üslupla konuşsunlar ister daha yumuşak; temel nokta, bu eleştirilerin temelindeki endişelerin duyulması, anlaşılması ve ciddi biçimde ele alınmasıdır.
- Her eleştirinin ölüm tehdidi ve tutuklama kararları ile sonuçlandığı bir yerde mutlak sessizlik arzusu vardır. Mutlak sessizlik ise toplumun ve demokrasinin en büyük düşmanıdır."
100 ml'lik şişeleri atmanıza gerek kalmayacak: Avrupa havaalanları el bagajı kurallarını değiştiriyor