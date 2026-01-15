CHP'den MHP'ye emekli maaşı çağrısı: AKP'nin peşine düşmeyin

AKP'nin en düşük emekli aylığının 20 bin TL'ye çıkartılmasına ilişkin teklifi TBMM'de oluşturulan komisyonda kabul edildi. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, söz konusu rakamın kabul edilemez olduğunu belirterek MHP'ye çağrı yaptı.

Partisinin en düşük emekli maaşını asgari ücret ile birlikte 39 bin TL'ye çıkartılması gerektiğini belirten Günaydın, MHP'ye seslenerek, "AKP'nin teklifinin peşine düşmeyin" dedi.

En düşük emekli aylığının 20 bin lira olması komisyonda kabul edildi

"BAHÇELİ'NİN SÖZÜNE İTİBAR ETMİYORLAR MI MHP MİLLETVEKİLLERİ"

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın Halk TV'de gazeteci Gökmen Karadağ ve halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'nın sorularını yanıtladı.

CHP'nin "En düşük emekli maaşı asgari ücret ile birlikte 39 bin TL'ye çıkartılsın" şeklindeki teklifinin TBMM Genel Kurulunda; AKP ve 20 bin TL'yi "sefalet ücreti" olarak tanımlayan MHP tarafından reddedilmesine dair konuşan Günaydın, şunları söyledi:

"47-48 milletvekili var MHP’nin. Bunlardan bir kısmı komisyonda oy veriyor, tamamı da gelenler Genel Kurul'da oy veriyorlar. Devlet Bahçeli'nin sözüne itibar etmiyorlar mı MHP milletvekilleri? MHP’de sıkı bir disiplin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu seçeneğin baştan tasfiye edilmesi lazım. O halde "Ben burada kürsüde böyle konuşurum ama aşağıda başka şey yaparım" diyen bir zihniyet var."

Türkiye'de 16,5 milyon emekli var" diyen Günaydın, "En düşük emekli aylığı asgari ücrete dönüştürülsün, intibak organize edilsin, seyyanen zam yapılsın. Dolayısıyla mesele yalnızca en düşük emekli aylığı değil, daha yüksek prim ödeyenlere de buna paralel olarak maaş artışları sağlansın" çağrısını yaptı.

Diyarbakırlı emekliden iktidara zehir zemberek sözler: "Güçleri yetse Azrail’le sözleşme yapacaklar"

"MİLLETVEKİLLERİ ORADA KALAMASIN DİYE KALORİFERLERİ KAPATIYORLAR"

CHP'li vekillerin 8 gündür TBMM Genel Kurulu'nda emekliler için nöbette olduğunu hatırlatan Günaydın, "Genel Kurul'da kaloriferleri kapatıyorlar milletvekilleri orada kalamasın diye. Dolayısıyla arkadaşlarımız kazak giyerek nöbet tutuyorlar" dedi.

Eylemin ne zamana kadar devam edeceği yönündeki soruya ise CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın, şöyle yanıt verdi:

"Bugün Plan Bütçe Komisyonu'nda bir 13 maddelik tasarı görüşüldü. Bunun 5. maddesi geçti. 5. maddesi bu emeklilere ilişkindi. 12 bin 500 lirayı getirdiler. Yani Grup Başkanı'nın bizim eylem yapmaya başladığımız günün sabahı 11.30'da açıkladığı rakam 12 bin 500 TL idi. Bunu acaba artırırlar mı diye baktık komisyona getirdiler. Biz Plan Bütçe'de önergelerimizi verdik yükseltilmesine yönelik, reddettiler.

Bu Genel Kurul'a gelecek. Ne zaman Genel Kurul'a gelecek? Önümüzdeki hafta Salı, Çarşamba henüz programı bilmiyoruz. Çünkü arkadaşların bir Trafik Kanunu gündemi var, cezaları artırmaya çalışıyorlar. Yani vergi topladıkları yetmedi bir de trafik cezalarını artırıyorlar. Şimdi ondan fırsat bulurlarsa bunu getirecekler, hangi gün getirecekleri belli değil. Biz Genel Kurul'da da bu rakamın yükselmesi için her türlü çabanın içerisinde olacağız.

Genel Kurul'da da bunu kesinleştirdiler. O saatten sonra artık yerimiz Meclis'te nöbet değil sahadır. Çıkacağız sahaya, vatandaşımızı anlatacağız. CHP milletvekilini yeniden pazarda, sokakta, mahallede göreceiniz. Burada bakın işte Ali Mahir arkadaşımız, orada bütün arkadaşlarımız nöbet sırasındalar. Kim bilir gece yarısının çok geçmiş bir saati olmalı bu saat. Ama artık bu eylem sokağa ve vatandaşın yanına inecek Genel Kurul'dan geçtikten sonra. Umuyor ve diliyoruz ki bu sözlerimizi duysunlar ve Genel Kurul'da bu sefalet ücretine, kendilerinin de deyimlediği, tanımladığı şekilde sefalet ücretine 16,5 milyon emekliyi mahkum etmesinler."

Emekliler kendini zincire vurdu

"AKP'NİN TEKLİFİNİN PEŞİNE DÜŞMEYİN"

En düşük emekli aylığı üzerinden başlattıkları mücadeleye diğer partilerin de destek vermesi gerektiğini vurgulayan Günaydın, MHP'ye de çağrı yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de bu konuda olan eleştirilerini hatırlatan Günaydın, AKP'nin ittifak ortağına şu ifadelerle seslendi: