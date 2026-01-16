CHP'den AKP'nin afişleri için suç duyurusu

CHP, AKP'nin İstanbul'un çeşitli yerlerindeki reklam panolarına astığı afişler için suç duyurusunda bulundu.

İstanbul İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, söz konusu afişler için suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"HAKSIZLIKLARI ÖRTBAS EDEMEZSİNİZ"

“Haksızlıkları algı operasyonlarınızla örtbas edemezsiniz. İl Başkanımız Özgür Çelik, Hukuk Komisyonumuz ve partililerimiz, İstanbul’un çeşitli noktalarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı çalışması amacıyla asılan reklam panoları hakkında Çağlayan Adliyesi’nde suç duyurusunda bulundu. Halkın iradesini ve gerçekleri hedef alan tüm girişimlere karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

İmamoğlu'ndan AKP'nin İBB karşıtı afişlerine '31 Mart' hatırlatmalı yanıt: Afişlerde kazanan değil kaybedenler vardı

NE OLMUŞTU?

AKP, yaptığı son kampanyada İBB'ye bağlı reklam panolarını İBB karşıtı afişlerle donatmıştı.

AKP, İBB'ye bağlı reklam şirketlerine de kayyum atanmasının ardından yapılan kampanyada belediyenin çalışmadığını ima eden afişler astı.

Bunlardan biri, Çağlayan Adliyesi’nin yanına asılan "Borçlanmak ihanettir dediler. İBB’nin borcunu 350 milyar liraya çıkardılar" ifadelerinin yer aldığı bir afişti.

Özgür Özel'den AKP afişlerine sert tepki: Hakaret davası açacağız

CHP lideri Özgür Özel, AKP İstanbul İl Başkanlığı’nın İBB'ye yönelik olarak hazırlattığı ve kent genelindeki reklam panolarına asılan afişlere sert tepki göstererek söz konusu içeriklerin açık bir iftira olduğunu söylemişti.

AKP’ye hakaret davası açacaklarını açıklayan Özel, “16 milyon İstanbullu adına, yarın İstanbul İl Başkanımız Özgür Çelik gidecek ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne hakaret davası açacak. Milletin aklıyla alay ettikleri için bu davayı açıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.