Belediyelerin yetkisini kısıtlayan teklife CHP'den ilk tepki! 'Milli iradeye saygı bu değil'

AKP’nin belediyelerin şirket edinimi ve kooperatif ortaklığını Cumhurbaşkanı onayına bağlayan kanun teklifine CHP’den sert tepki geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, düzenlemenin milli iradeye aykırı olduğunu savunarak “Bu demokrasi değil” dedi.

AKP’nin 2019 yerel seçimlerinde büyükşehirleri kaybetmesinin ardından belediyelerin yetkilerini daraltmaya yönelik adımları sürüyor. Son olarak Meclis komisyonundan geçen kanun teklifiyle, belediyelerin dolaylı ya da bedelsiz şirket edinimi ile kooperatif ortaklığı Cumhurbaşkanı onayına bağlanmak isteniyor. Komisyondan geçen karar kamuoyunda “yerel yönetimlere müdahale” tartışmalarını yeniden alevlendirirken, CHP’den teklife sert tepki geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

gokan-zeybek.jpg

"BU ANLAYIŞ TÜRKİYE’Yİ DİBE ÇEKER!"

Söz konusu teklifin demokrasiyle bağdaşmadığını ve Milli iradeye saygısızlık olduğunu savunan Zeybek'in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

MİLLİ İRADE demiyor muyduk ne oldu MİLLİ İRADEYE İktidarın attığı bu adım GERİYE GİDİŞTİR

2017 yılında belediyelere şirket kurmayı zorunlu kıldınız. Dün zorunlu kıldığınız belediye şirketlerini, bugün tek imzaya mahkum edip Cumhurbaşkanlığı onayına bağlamaya çalışıyorsunuz. Bu tutarsızlık nasıl açıklanacak. Belediyelerin halka hizmet etmesine ne olursa olsun engel olmak…

Bu her şeyi ben yöneteceğim anlayışı hataya götürür. Bu anlayış Türkiye’yi dibe çeker! Nereye koşuyorsunuz? Bu telaş niye. Halk belediye başkanını sandıkta seçiyor, ama o belediyenin atacağı adımlar Cumhurbaşkanlığı onayına bağlanıyor. Bu sizin demokrasiniz. Demokrasi bu değil. MİLLİ İRADEYE saygı bu değil. Attığınız adımları hiç mi sorgulamıyorsunuz. Yaptığınız her yanlışın bedelini MİLLET ödüyor. Pes yahu pes. 25 yıl boyunca hiçbir sorun yoktu. Ne zaman ki yerelde iktidar CHP oldu, işte o zaman ‘yontmanız’ başladı. Yapmayın! Bu halkı çok hafife alıyorsunuz bu yapılanları unutmaz. Sandıkta bunların hesabını sorar.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

