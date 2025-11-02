Bakan Yerlikaya korkunç tabloyu açıkladı: 1 yılda 6 bin 351 kişi öldü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarına bağlı ölen yurttaşların sayısını açıkladı. Yerlikaya, "2024 yılında 6 bin 351 insanımızı trafik kazalarında kaybettik. 385 bin 117 insanımız ise yaralandı. Bu çok büyük bir rakam. Hepimiz buna bir 'dur' demeliyiz. Trafik kültürünü hep beraber oluşturmalıyız" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024 yılında trafik kazalarına bağlı ölen yurttaşların sayısını açıkladı. Bakan Yerlikaya, 2024 yılında 6 bin 351 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, "Yine bir trafik kazası, yine derin bir üzüntü. 2024 yılında 6 bin 351 insanımızı trafik kazalarında kaybettik. 385 bin 117 insanımız ise yaralandı. Bu çok büyük bir can kaybı. Hepimiz buna bir 'dur' demeliyiz. Trafik kültürünü hep beraber oluşturmalıyız" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Yeşilçam’ın efsane isimlerinden Engin Çağlar’ın motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybettiğini hatırlattı.

"TRAFİKTE BİR ANLIK DİKKATSİZLİK BİR ÖMRÜ BİZDEN ALIYOR"

Yerlikaya, yeni trafik kanunu tekliflerindeki amacın kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek trafik kültürü oluşturmak olduğunu belirterek, "Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Trafik güvenliği alanında sürücülerin kurallara uymalarını sağlamak ve kural ihlallerini azaltmak için caydırıcı önlemler almak hayati öneme sahiptir. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Engin Çağlar’a Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Trafikte bir anlık dikkatsizlik; bir ömrü, bir hatırayı, bir tanıdığımızı bizden alıyor" ifadelerini kullandı.

