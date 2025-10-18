Bakan CHP'li belediyeyi 'engel olmakla' suçladı: CHP'li Yavuzyılmaz 'AKP kurnazlığı' diyerek tek tek anlattı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Beylikova’da kurulmak istenen Nadir Toprak Elementleri Tesisi için alınan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporundaki eksiklikler nedeniyle yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı.

BAKAN 'ÇED OLUMLU' DEDİ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, buna ilişkin yaptığı açıklamada “İlk engel yine CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Bayraktar, "Eskişehir Beylikova’da yerli ve millî teknolojimizle Türkiye’nin kaderini değiştirecek Nadir Toprak Elementleri Tesisi’ni kurmak istedik. Ama ilk engel yine CHP’li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. ÇED olumlu raporuna rağmen, bilimsellikten uzak iddialarla yürütmeyi durdurma davası açtılar. Bugün çıkıp 'Neden maden işletmiyorsunuz?' diye soruyorlar. Bu nasıl bir iki yüzlülük!" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN YANIT GELDİ

CHP Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından, "Klasik bir AKP kurnazlığıyla açıklama yapan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı aydınlatalım" diyerek, Bakan Bayraktar'a yanıt verdi.

Nadir toprak elementleri neden önemli?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin neden dava açtığını madde madde açıklayan Denizyavuzyılmaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

1. Eskişehir Beylikova’daki kompleks cevher sahası ve tesisleri için ÇED Olumlu Kararı kesinleşmiştir.

2. ÇED süreçlerinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin itiraz ettiği husus; ilgili madencilik faaliyetleri değil, ÇED sürecindeki eksikliklerdir.

3. Zira AKP, ÇED sürecini de savsaklamıştır. Kurumlardan bir noter gibi önlerine gelen ÇED belgelerini onaylamaları istenmiştir.

4. Amaç, buradan çıkan nadir toprak elementlerinin hammadde olarak yurt dışına satılması değilse, sürdürülebilir bir madencilik için Nihai ÇED Raporunun eksiksiz olması gerekir.

5. Ancak ÇED Raporunda; nadir toprak elementlerinin üretim sürecinde yan ürün olarak çıkacak toryumun radyoaktivite özelliğinin maden sahasına, insanlara ve tarıma kısa ve uzun vadeli etkisi belirtilmemiştir.

Radyoaktif atık oluşması durumunda bertaraf yönteminin ne olacağı belirsizdir.

ÇED’e itiraz sürecinde, Eti Maden Işletmesi’nin proje kapsamındaki işleri aynen devam etmiştir.

Yani AKP’nin elini kolunu tutan olmamıştır.

Buna rağmen Eti Maden İşletmeleri Sayıştay Denetim Raporuna göre;

Bölgede Nadir toprak elementleri keşfi yıllar öncesine dayanmasına rağmen, (ve AKP 23 yıldır tek başına iktidarda olmasına rağmen) endüstriyel tesis kurulumuna dair bugüne kadar hiçbir gelişme olmamıştır.

AKP’ye hodri meydan diyoruz!

Cumhuriyet Halk Partisi olarak Nadir toprak elementlerinin hammadde olarak yurt dışına satışını yasaklayan bir kanun teklifini TBMM’ye sunacağız.